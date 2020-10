“Transição digital tem de ser feita não por máquinas, mas por pessoas”

A pandemia foi o combustível que acelerou o crescimento do comércio online e o marketplace Dott navegou a onda de procura dos consumidores. Em setembro, já tinha atingido as metas que previam para 2020 e aproveitaram para antecipar o arranque do Dott Empresas, projetos que estava na longa lista de coisas que ‘um dia vamos fazer’.

Tudo ganhou urgência, com a procura dos retalhistas e consumidores pelo canal digital. Gaspar D’Orey, CEO do Dott, fala de como o marketplace tem ajudado as empresas a dar esse passo num canal com o qual ainda nem sempre estão familiarizados.

Em dois anos, a Sonae e CTT previam investir 10 a 15 milhões no marketplace que arrancou em maio do ano passado. “Não há nova ronda (de investimento) prevista. Todos os planos de investimento estão alinhados com o que se tinha decidido inicialmente”, diz Gaspar D’Orey.

Hoje já têm 1200 vendedores, cerca de 3 milhões de produtos e mais de 1% dos portugueses já comprou por lá.

Registaram uma elevada procura durante o confinamento. Com tem sido o ‘novo normal’ da Dott no desconfinamento?

Lançamos o Dott com mote de ser dos portugueses para os portugueses, tínhamos um plano de crescimento com base no investimento que tínhamos recebido dos nossos acionistas – Sonae e CTT – como das perspetivas do ecommerce em Portugal, seja do lado dos clientes, seja dos retalhistas. Apenas um terço das pessoas comprava online e, do lado dos retalhistas, apenas 3% das vendas provinha do online. Ainda não temos valores finais, mas estes números cresceram brutalmente durante a pandemia. Aceleramos em anos o crescimento do ecommerce em Portugal e a adoção e o Dott teve um papel fundamental.

Durante a pandemia, entre fevereiro e abril, multiplicámos as nossas vendas por cinco e mantivemo-nos altos durante os meses de confinamento. Quando as lojas abriram, reduzimos naturalmente, mas para o dobro. Um dos principais indicadores é a recorrência com que os consumidores passaram a comprar: em pouco mais de um ano e meio temos um quarto dos nossos clientes a comprar de forma recorrente – compra uma segunda vez ou mais; e milhares a compram uma terceira vez ou mais. Isso dá-nos muita confiança e, sobretudo, acelera-nos bastante o plano de crescimento. A peak season (época alta) do retalho ainda aí vem – Black Friday e o Natal – mas estamos mais ou menos em linha com o que esperaríamos em termos de crescimento no final do ano, em todos os números.

Neste momento temos 1200 empresas a vender no Dott, daqui uns dias vamos atingir os 3 milhões de produtos vendidos, mais de 1% da população já comprou no Dott. Duplicamos a nossa equipa de apoio ao cliente, aumentamos e aceleramos uma série de projetos que tínhamos planeado para o Natal e para o mês de Black Friday, com a particularidade de estarmos a trabalhar remotamente. Tivemos empresas de peso, de renome, que do nada tiveram de acelerar e, com a nossa ajuda, vir para o online de forma mais rápida e firme com um parceiro como nós. Dos produtores de queijo, a grande retalho.

Diz que em setembro já anteciparam objetivos do ano.

Em termos de vendas, embora não possamos adiantar números, estamos em linha com o que esperávamos ter durante o ano todo. No retalho de ecommerce, mesmo uma empresa como a Amazon, metade das vendas do ano são feitas no último trimestre, podemos ver já o impacto que isto tem do ponto de vista de vendas. Do ponto de vista dos vendedores o nosso objetivo este ano era chegarmos aos mil vendedores, temos mais de 1200.

Aqui as pessoas não falam com uma máquina, falam com alguém. É aí que nos queremos posicionar, em estarmos ao lado das empresas. Esta transição digital que tanto se fala tem de ser feita não por máquinas, mas por pessoas”

E quais as expectativas até ao final do ano? Os casos de infeção não abrandam e as vendas nas lojas físicas registam quebras na ordem dos 40%…

O Dott sempre teve a postura de estar de braços abertos para ajudar os portugueses e as empresas. Há uma necessidade das pessoas comprarem as coisas do dia-a-dia, mas ainda há uma relutância em ir para lugares fechados. Há também o caso de pessoas que não tinham por hábito comprar no online e agora o fazem – tenho familiares idosos que agora compram online, de carteiras a produtos de saúde e beleza. O movimento da compra passou a não estar restrito ao ambiente físico. As pessoas descobriram que podem comprar, trocar e devolver sem problema.

Fizemos uma parceria com a Sonae Sierra onde trouxemos os lojistas para o online e vimos esses efeitos; na Páscoa vimos a quantidade de chocolates que vendemos, óculos, ou produtos que tipicamente as pessoas querem experimentar, e que agora compram online. O nosso papel é ajudar a que estes retalhistas não fiquem demasiado afetados pelo fecho das portas físicas, que descubram um novo canal de vendas. Dito isto, o retalho físico é para continuar, mas cada vez mais focado na experiência para o cliente: ficar numa fila para pagar deixa de ser algo que o consumidor deixa de estar aberto quando percebe que pode comprar online e lhe entregam em casa hoje ou amanhã.

Mas desde o desconfinamento como tem sido o ritmo de adesão das empresas? Já são 1200, qual é a estimativa até ao final do ano?

Das conversas que temos tido com as empresas e com os retalhistas todos estão apreensivos com as vendas para o último trimestre do ano, o mais forte. Têm nas lojas uma série de restrições de espaço, de número de clientes, as pessoas, com os casos a aumentar, têm alguma relutância em ir às lojas, portanto, continuamos com a mesma procura em termos de adesões. Continuamos a fazer o mesmo trabalho de garantir que os vendedores que vêm são credíveis, que passam todos os nossos checks de qualidade de venda, porque isso reflete-se na experiência do cliente.

Esta tendência de compra online vai manter-se até final do ano. Os retalhistas estão cada vez mais focados em estratégias para o online, seja ofertas especiais, portes gratuitos – um aspecto muito sensível ao cliente português – ofertas exclusivas ou pre-vendas. Estamos com cerca de 100 adesões de vendedores por mês, em agosto e setembro abrandou um bocado. A minha perspectiva é que continuemos neste ritmo crescendo. A quantidade de vendedores que temos em pipeline para entrar, antecipando a peak season (época alta), novembro/dezembro, é gigantesca.

Estão com quantos pedidos para analisar?

Mais de mil pedidos. E estou a ser conservador, porque já estou a retirar os que não se aplicam – temos pedidos de empresas de restauração que querem vender cá e nós não somos uma Uber Eats ou uma Glovo – porque se não este número ficaria mais próximo das 5 mil empresas. Em termos de benchmark, não sei dizer. Penso que o Dott se distingue de outros marketplaces, como a Fnac ou a Worten ou KuantoKusta, temos um foco na proximidade e conveniência, há sempre um contacto, um telefone, uma resposta rápida às empresas. Esta postura funciona tanto para uma Procter & Gamble, que nos escolheu como primeiro marketplace para testar novos produtos, como para um pastor que vende queijos da Serra, na zona de Coimbra. Aqui as pessoas não falam com uma máquina, falam com alguém. É aí que nos queremos posicionar, em estarmos ao lado das empresas. Esta transição digital que tanto se fala tem de ser feita não por máquinas, mas por pessoas.

Vamos ter a feira da castanha aqui no Dott. É inusitado. Nunca vi a Amazon ou o Aliexpress a vender castanhas”

Querem ser o marketplace lá do bairro, tanto usado pelo pastor como a P&G, é isso?

Não diria lá do bairro, mas temos um mindset de ‘Think global, act Local’ (pensar global, agir localmente). Estamos a a atingir valores de feedback, rapidez de entrega que demoraram a muitas empresas globais 15 a 20 anos, estamos a acelerar e saltar muitos e muitos passos. Temos de ter uma atitude local face a todo este cenário. Quando falamos com uma empresa não temos de pensar que já vende em 50 países, algumas empresas portuguesas têm tipicamente um raio de atuação de uma ou duas lojas de 20km, a distância máxima que uma pessoa está disposta a percorrer para ir àquela loja específica. Estamos a permitir que uma empresa que está em Chaves venda para Faro os seus produtos sem ter de se preocupar com absolutamente nada, a não ser dizer o que tem para vender, porque nós tratamos da logística, do pagamento, da faturação, do apoio ao cliente. Essas são as grandes dores que as empresas que estão a entrar no online têm. E nós damos esse serviço chave-na-mão. Só tem dizer se tem ou não produto, colocar na caixa e nós vamos buscar. Não existe serviço mais chave na mão do que este para uma empresa.

As vezes estamos a falar de um casal que vende meia dúzia de produtos certificados, ótimos e que, do nada, tem uma fonte de rendimento alternativa. O mesmo é com empresas. Temos muitas empresas de saúde e beleza que antes eram cabeleireiros, que estiveram fechados na pandemia. Já vendiam esses produtos e passaram a vende-los não só aos clientes que entravam porta dentro, mas para o país todo. Isto acontece com sapatarias, pequenas lojas de moda, de eletrónica…

P&G e um pastor. Qual é o retrato do vendedor Dott?

É difícil traçar um retrato único das empresas, tanto temos uma multinacional, como pequenas empresas muito locais. O que os une a ambição, agilidade e quererem que isso aconteça (dar o passo para o online). Temos 70 a 80% PME e 20% empresas maiores, que tanto podem ser uma multinacional, como uma empresa portuguesa que já venda para as grandes superfícies ou faça B2B e temos cada vez mais adesões de vendedores internacionais, sobretudo Europa. Ai nossa prioridade é que tenham produtos adaptáveis e interessantes para os consumidores portugueses, vendedores que nos dêm abrangência de gama que os nacionais não conseguem suprir. Acontece em nichos como música, livros, produtos de beleza ou desportivos que não se encontram no mercado nacional.

A análise por sector é muito interessante. Mercado & gourmet, antes da pandemia era a 12ª categoria no Dott (temos 17) durante a pandemia passou para número 2. É 50 vezes mais.

Terá sido o fator Páscoa? As pessoas queriam o queijo na mesa…

O fator Páscoa, os supermercados não terem feito entregas atempadamente. Subiu e estabilizou numa posição mais simpática. É uma categoria tem um nicho espetacular: vendemos cerveja como nunca imaginei. A Nortada, uma cerveja artesanal aqui do Norte, farta-se de vender aqui no Dott. Temos a Super Bock, a Central de Cervejas, a Nortada, uma série de outras; acontece o mesmo com os vinhos, temos mais de mil referências de vinhos (rivaliza com muitos sites de vinhos). Estamos a dar a muitos produtores artesanais a oportunidade de fazer direct to consummer (vendas diretas ao consumidor) e, com isso, obter dados sobre os padrões de compra de forma muito mais rápida, o que é muito valioso para lançamentos: no final do dia já sei se há cliques ou não nesse produto; consigo logo reagir. Isto não tem só a ver com a pandemia, mas com o trabalho que o Dott tem vindo a fazer com as empresas, em perceber as suas dores.

Dando um exemplo, vamos lançar o Dott Empresas, um nicho do Dott. Temos empresas que todos os dias nos dizem que temos produtos que lhes interessam – cama articuladas para hospitais, cadeira de cabeleireiro, máscaras… – e gostavam de comprar em quantidade. Pensamos criar uma área B2B no Dott onde vendemos as estas empresas com condições especiais, gestores dedicados, etc. Isto surgiu e lançamos em menos de duas semanas.

Faça um retrato rápido do cliente final Dott e já vamos a essa nova área.

Continua a ser maioritariamente urbano. Temos cerca de 45% das compras a serem feitas na Grande Lisboa e Grande Porto, outros 30% em cidades de média dimensão, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Aveiro. É engraçado perceber que temos muitas compras em pequenas cidades e aldeias espalhadas pelo país. Muito fruto das nossas entregas serem rápidas e para todo o país, incluindo ilhas: 3% das nossas vendas são para as ilhas. Muitos dos ecommerce, por dificuldades logísticas, não entregam lá e nós fizemos sempre questão de incluir. Vemos que temos recorrência alta nas Ilhas.

O Dott Empresas é um espelho do Dott B2C? Tem o mesmo número de vendedores, categorias?

Lançamos isto porque as empresas têm dificuldade em ter um processo de procurement que seja eficiente, num único local. No Dott temos a vantagem de ter 17 categorias, desde material de escritório a produtos de proteção individual, conseguem agregar tudo isto debaixo da mesma fatura. Conseguimos moldar a oferta para conseguir que tenham condições especiais de pagamento, gestores de conta dedicados, o que é importante para as empresas. Embora todo o portefólio Dott esteja disponível a todas as empresas, evidenciamos aqueles que, em termos de gama e quantidades, respondem melhor. A nossa área corporate vai selecionar os melhores vendedores, com os melhores ratings, melhor resposta, para garantir que as empresas têm uma experiência única e comprem de forma recorrente. Temos este long tail (cauda longa) de 3 milhões de produtos que para uma empresa é muito interessante. Outra coisa que temos vendido bem são os Gifts Dott, vales presente, que as empresas mais usam para premiar quer parceiros, quer colaboradores.

Este lançamento estava previsto para este ano ou as circunstâncias aceleraram essa decisão?

Temos um volume gigantesco de coisas que queremos lançar, mas não estava minimamente nas prioridades para este ano, mas dada a elevada procura que tivemos antecipamos.

Desde o arranque do projeto havia a ambição de levar a Dott para outros mercados. Também vai ser acelerado? Há uma data?

Está no forno. Se formos para uma região diferente ou país, queremos ter essa ligação local. O que nos distinguiu foi termos essa aproximação às empresas portuguesas, não menosprezando o fato de trazermos vendedores de fora – hoje entre 30 a 40% dos produtos são de vendedores de fora. Se formos para uma região, não quero ter no lançamento uma homepage de vendedores internacionais, não acho que seja essa a nossa diferenciação. Para isso, já há uma Amazon ou um Aliexpress. A nossa diferenciação é dar o toque local ao online. Por exemplo, no final de outubro vamos ter a feira da castanha aqui no Dott. É inusitado. Nunca vi a Amazon ou o Aliexpress a vender castanhas. Não vamos ficar milionários a vender castanhas, mas há um sentido quase de responsabilidade social em trazer este mercado para o online, quanto mais não seja faz-nos feliz. Fizemos a parceria com o Portugal Fashion, enche-nos de orgulho ter aqui a Kathy Xiomara o Luís Buchinho e muitos outros, porque traz o melhor que se faz em Portugal para o online. Isso faz acelerar estes vendedores, estamos a dar-lhes a mão nesse caminho. É melhor vender com um propósito do que estar a fazê-lo a todo o custo.

Se formos para uma região, não quero ter no lançamento uma homepage de vendedores internacionais, não acho que seja essa a nossa diferenciação. Para isso, já há uma Amazon ou um Aliexpress”

Mas quando olha para as geografias, quais seriam os eventuais territórios de entrada?

Temos de alavancar em cima do que já construímos no Dott. A internacionalizarmos, que fique claro que não há uma data fixa para isso, vamos usar o que já temos no Dott e o que temos é esta rede de quase 3 milhões de produtos. É um passo importante para internacionalizarmos essas empresas todas portuguesas, esse passo tem o potencial de ser a primeira internacionalização em massa do país. É pegarmos no mínimo em mil empresas e leva-las para fora do país. Para isso temos de garantir que toda a parte operacional, a mais delicada, funciona e garantir que o produto chega de A a B com o mesmo nível de serviço que queremos.

Quando pensamos como podemos fazer isto com eficiência pensamos em Europa e regiões muito parecidas. Depois na Europa olhamos para países que têm mais ou menos as mesmas características do que nós, para termos a certeza que a estratégia faz sentido. Procuramos países onde a penetração do ecommerce não seja assim tão elevada e onde os próprios retalhistas não vendam assim tanto online. Isso exclui logo da equação regiões grandes como o Reino Unido ou a Holanda – onde 92% das pessoas compram online regularmente – e alguns sítios mais populados e concorridos. Temos 27 países só na zona Euro e queremos muito explorar alguns. Acabamos com uma mão-cheia de potenciais targets onde temos de fazer ainda muito trabalho de casa para podermos decidir uma ou duas regiões. E testar. Consigo testar se o Dott tem tração nas regiões, sem colocar lá produto. Não vamos fazer nada nos próximos três meses, é a peak season, em 2021 vamos retomar esses estudos, para tomar uma decisão quanto a isso. Não é uma decisão fácil e tem de ser bem feita para não se correr o risco de a montanha parir um rato.

A Black Friday e o Natal estão à porta. Um transportador com quem falei recentemente deu conta de que os retalhistas estavam com dificuldade em decidir a estratégia para essa época do ano. Como é que estão a preparar a época e que pico de procura antecipa?

O que fizemos, já no ano passado, é ter os Black Dott Days. Ou seja, uma estratégia de dar os melhores descontos, oportunidades, ao longo do mês de novembro, dando espaço aos clientes para comprarem sem grandes empurrões. Tivemos muitas dessas campanhas quase a esgotarem no seu lançamento, focamos em dar o máximo de exclusividade a quem é nosso cliente, com pré-lançamentos. Acima de tudo o que não queremos é que os clientes tenham desilusões. Reforçamos a nossa equipa de apoio a vendedores, dobramos a nossa equipa de suporte e em melhorar tudo o que é o nosso sistema tecnológico para que não haja qualquer soluço no que toca a picos de acesso. Já tivemos milhares de pessoas no site sem qualquer problema, estou tranquilo. Temos ajudar os vendedores a suprir a procura elevada. Antecipamos que entre 40 a 50% das vendas do ano sejam feitas nesta altura. É um crescimento muito veemente.

Internacionalização do Dott “tem o potencial de ser a primeira internacionalização em massa do país”

Parte de uma base muito diferente de há um ano.

Completamente. Só este ano houve o dobro de compradores diferentes de há um ano no Dott. Este ano tivemos clientes que compraram 1 a 5 vezes, o que nos alegra porque é sinal que tiveram uma boa experiência. Um quarto das compras é feito por alguém que já comprou pelo menos uma vez. Isso para nós é um crescimento gigante face há um ano. Tivemos oito meses abertos – abrimos em maio – e o que esperamos é que esse número cresça ainda mais. E esse crescimento vem muito de clientes que compram pela primeira vez online.

Para quando o telefonema aos acionistas: “O ROI foi concretizado”?

O ROI foi concretizado já no sentido de colocarmos o Dott no mapa em tão pouco tempo. Do ponto de vista financeiro ainda estamos numa fase de crescimento e e investimento para termos um papel cada vez maior. Temos cerca de um milhão de pessoas a virem cá todos os meses, mas temos players com muito mais anos com 4 e 5 milhões a passarem pelos seus sites. Ainda temos um caminho a percorrer ai, não tenho ainda uma data para fazer esse telefonema.