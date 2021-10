Trânsito em Lisboa e Porto em níveis pré-pandémicos mas transportes públicos com recuperação lenta

Lisboa, 23/06/2021 - Metropolitano de Lisboa, estação da Baixa Chiado. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Nas duas últimas semanas de setembro, período que coincide com o regresso às aulas, o trânsito tanto em Lisboa como no Porto atingiu níveis próximos do registado antes da pandemia, de acordo com o jornal Público desta quinta-feira, 7 de outubro, que cita os números da TomTom Traffic Index, uma plataforma que analisa os níveis de congestionamento nas ruas de mais de 400 cidades de várias partes do mundo.

Os dados desta plataforma indicam que a partir do dia 20 e até 3 de outubro no Porto, o trânsito, ficou apenas a 3% dos valores de 2019. Em Lisboa, os dados mostram que na última semana, os níveis de congestionamento foram 3% superiores aos registados na semana correspondente de 2019.

Quanto aos transportes públicos, os dados fornecidos pela Metro do Porto ao Público indicam que, em setembro, houve 4,133 milhões de validações, um número que fica 34% abaixo do registado no mesmo mês de 2019. A STCP transportou no mês passado 4,8 milhões de passageiros - menos 27% dos transportados em igual mês de 2019.

Em Lisboa, e de acordo com o jornal, o Metropolitano de Lisboa registou 8,4 milhões de passageiros em setembro, menos 42,8% dos transportados no período homólogo de 2019. Já a Carris transportou no mês passado 8,9 milhões de passageiros com título válido.