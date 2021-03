Transportadoras de turistas no caminho da falência

Com confinamentos e sem turistas, economia ressente-se e aguarda pela recuperação. © Rita Chantre/Global Imagens

A associação de transportadoras de turistas alerta que as empresas do setor deverão continuar paradas mais um ano e pedem apoio ao Governo para conseguirem sobreviver.

Rui Pinto Lopes, o novo líder da ARP-Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros, alerta que a falta de apoios estatais levará ao colapso do setor, noticia o Jornal de Negócios esta segunda-feira.

O jornal avança que a associação destas empresas, que estão "paradas há 18 meses e assim deverão continuar mais um ano", tendo despedido já "cerca de 500" pessoas em 2020, pede a "mão do Estado" para que consigam "hibernar e subsistir até abril de 2022".

A atividade está excluída do setor do turismo, apesar das transportadoras de turistas integrarem confederação do setor que foi dos mais afetados pelas medidas impostas pelo Governo no âmbito da crise sanitária.

A crise no setor do turismo surgiu no ãmbito de uma das piores crises económicas de sempre provocada pelas medidas adotadas pelo Governo na gestão da crise sanitária.

Registaram-se em Portugal 16.540 óbitos atribuídos a covid-19 - doença provocada pelo novo vírus - e mais de 810 mil casos diagnosticados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS). A média de idade dos óbitos atribuídos a covid-19 - doença provocada pelo novo vírus - é de cerca de 81 anos.

Desde que a DGS começou a divulgar os seus relatórios diários sobre a evolução da epidemia do novo vírus, no final de fevereiro de 2020, registaram em Portugal um total de mais de 138 mil óbitos, dos quais cerca de 12% foram atribuídos a covid-19.

As diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que devem ser atribuídos a covid-19 todos os óbitos em que haja teste positivo ou suspeita da presença da doença, mesmo em casos de doença terminal por outras patologias, como cancro. A OMS exclui desta classificação os óbitos provocados por trauma (arma de fogo ou atropelamento, por exemplo).

O novo coronavírus terá sido detetado em Wuhan, na China, no final de 2019 e espalhou-se pelo mundo. Na sequência da declaração de pandemia por parte da OMS, a maioria dos governos optou por impor medidas radicais, incluindo proibição de viagens, confinamento forçado da população e fecho de escolas e do comércio.