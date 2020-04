Transportadoras rodoviárias pedem ajuda ao Governo para manter serviço

Ou o Governo ajuda as transportadoras ou os portugueses vão deixar de ter autocarros nos próximos dias. O aviso é deixado esta quarta-feira pela associação ANTROP, que representa grande parte das empresas de transporte rodoviário de passageiros em Portugal, em véspera de Conselho de Ministros. Desde que o país entrou em estado de emergência, a quebra de utentes varia entre 80% e 90%.

“Queremos assegurar a mobilidade dos cidadãos mas há que ter a noção que sem receitas de bilheteira não nos é possível manter por muito mais tempo esta vontade de continuar a manter um serviço essencial à população, designadamente aos mais carenciados”, destaca o presidente da associação, Luís Cabaço Martins, em declarações ao Dinheiro Vivo.

Apesar da forte diminuição da procura, a associação lembra também: “As despesas fixas dos nossos associados mantêm-se, designadamente os compromissos com os trabalhadores, rendas, contribuições, pagamentos a fornecedores, mas as receitas reduziram-se drasticamente.”

À conta desta situação, as empresas de autocarros poderão começar a encostar veículos nos próximos dias, avisa Cabaço Martins. “Algumas empresas associadas começam a sentir na tesouraria este desequilíbrio entre oferta de serviço e as receitas e admitem em breve parar as viaturas, numa primeira fase, e depois fechar portas por falta de sustentabilidade económica e financeira do negócio.”

Covid-19: Autocarros expresso com maior quebra nos transportes

A associação de transportadoras refere que o Governo “tem mostrado sensibilidade para procurar soluções”, através do secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, e das autoridades de transportes locais.

Na terça-feira, as transportadoras começaram a pedir o acesso ao regime de lay-off, com a suspensão de contratos de trabalho e o corte de parte do salário. Foi o caso do grupo Transdev (2000 trabalhadores) e do grupo Rodoviária do Tejo (750 trabalhadores).

Se nada for feito, há perto de 30 transportadoras que poderão pedir acesso ao regime de lay-off, segundo informação divulgada pela federação de sindicatos Fectrans, associada à CGTP, citada pela agência Lusa.

Contactada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial do ministério do Ambiente e da Ação Climática adiantou apenas que têm decorrido negociações com representantes das transportadoras.

A próxima reunião do Conselho de Ministros está marcada para a tarde de quinta-feira, dia 2. Resta saber se nesta reunião haverá medidas para o sector dos transportes públicos.