Transporte aéreo bate novos recordes na UE

No ano passado, os aeroportos da União Europeia receberam passageiros como nunca antes. Ao todo, contaram-se 1,1 mil milhões de pessoas a viajar por via aérea, mais 6% do que um ano antes.

Foram mais 63 milhões de pessoas, valor que o Eurostat diz ter sido possível graças a um aumento do número de passageiros que vêm de países mais longínquos.

“No geral da União Europeia, o número de passageiros aéreos cresceu 62,8 milhões, mais 6%, entre 2017 e 2018, liderados por um aumento fora da UE (+9%) e intra UE (+5%)”, refere o gabinete de estatísticas nacional esta sexta-feira.

O aumento do número de passageiros aéreos na União Europeia foi transversal aos vários países, com maior intensidade na Lituânia (+19%), Letónia, Polónia e Eslováquia (+16, todos).

Mas o maior número de passageiros aéreos foi registado nos aeroportos do costume: Reino Unido (272 milhões), Alemanha (222 milhões), Espanha (221 milhões), França (162 milhões) e Itália (153 milhões) são os hubs que movimentam mais pessoas.

Os menores aumentos foram notados nos aeroportos da Suécia (+1%), Reino Unido (+3%), Bélgica, Dinamarca e Holanda (+4%).