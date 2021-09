Transporte de mercadorias acelera no segundo trimestre

© MÁRIO CRUZ/LUSA

Apesar de existirem ainda limitações devido às restrições impostas para travar a evolução da pandemia, o transporte de mercadorias viveu no segundo trimestre de 2021 dias melhores que no ano passado e, em alguns meios, melhor que 2019.

"O transporte de mercadorias aumentou em todos os modos de transporte face ao mesmo período de 2020, com níveis superiores aos registados no período homólogo de 2019, exceto no transporte aéreo", diz o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira.

No que diz respeito ao transporte rodoviário, o gabinete de estatística indica que houve um aumento de 39,3% face ao período homólogo de 2020 e uma subida de 3,1% face a 2019. Atingiu os 40,5 milhões de toneladas entre abril e junho deste ano. "O transporte nacional cresceu 34,3% (+1,5% face a 2019) e representou 84,5% do total de mercadorias transportadas (34,2 milhões de toneladas). O transporte internacional cresceu 74,7% (+13,0% face a 2019) e atingiu 6,3 milhões de toneladas".

No caso do transporte de bens por via ferroviária houve uma subida de 24,0% face ao período homólogo de 2020 e um avanço de 6,4% face ao segundo trimestre de 2019.

Por outro lado, por via marítima o transporte de mercadorias registou uma expansão de 29,7% face aos meses de abril, maio e junho de 2020 e verificou-se "um ligeiro aumento relativamente ao 2º trimestre 2019 (+0,4%)".

Contudo, por via aérea a tendência é diferente. Ou seja, comparando com o segundo trimestre do ano passado, entre abril e junho deste ano foram transportadas mais mercadorias - +108,3% - contudo, houve uma diminuição de 11,2% face ao segundo trimestre de 2019.

Transporte aéreo de passageiros muito abaixo de 2019

Entre abril e junho, Portugal, tal como outros países europeus, encontravam-se gradualmente a levantar restrições, enquanto continuavam com os processos de vacinação contra a covid-19. O turismo, apesar de estar a caminhar para uma retoma da atividade, continua muito longe do que se verificava antes da pandemia.

Assim, no segundo trimestre de 2021, aterraram nos aeroportos nacionais 27 mil aeronaves em voos comerciais e registou-se o movimento de cerca de 4 milhões de passageiros (de acordo com os dados do INE).

No ano passado, os efeitos da pandemia foram sentidos profundamente no segundo trimestre, por isso, o movimento nos aeroportos foi muito reduzido, tendo sido realizado apenas alguns voos. Comparando com o segundo trimestre de 2019, entre abril e junho de 2021 registou-se um decréscimo de 56,5% nas aeronaves aterradas e uma redução de 76,0% de passageiros movimentados.

Quanto ao transporte ferroviário, no segundo trimestre de 2021, foram transportados 28,2 milhões de passageiros por comboio, tendo sido sobretudo o tráfego suburbano responsável por esse número. Comparando com o período homólogo de 2019, registou-se um decréscimo global de 34,6%.

No que diz respeito ao metropolitano, entre abril e junho foram transportados cerca de 32 milhões de passageiros, o equivalente a menos de metade face ao período homólogo de 2019, diz o INE. O metro de Lisboa transportou 19,3 milhões de passageiros, menos 58,5% face ao mesmo trimestre de 2019. O Metro do Porto movimentou 9,6 milhões de passageiros, uma queda de 46,8% face ao 2.º trimestre de 2019. O Metro Sul do Tejo transportou 3,2 milhões de passageiros e registou a menor redução face ao mesmo período (-21,6%).