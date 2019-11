Transportes em 2030: Carros para cada um só mesmo fora das cidades

Quem mora na cidade e tem um carro vai ter de repensar esta opção nos próximos 10 anos. Na próxima década, o automóvel como meio de transporte individual está condenado nos centros urbanos e só vai ser útil em zonas mais rurais, antecipam as novas plataformas de mobilidade com as quais o Dinheiro Vivo falou nos últimos dois dias durante a Web Summit. O transporte partilhado vai ser o novo rei das ruas e avenidas urbanas na próxima década.

“Nos centros urbanos, é provável que a posse do carro seja substituída por frotas centralizadas acessíveis através de uma aplicação. Fora destes centros, onde as pessoas têm necessidade frequente de fazer viagens de longa distância, os carros vão continuar a dominar. Só que, nos dois cenários, os carros vão ter de ser mais partilhados”, assume Nicolas Brusson, presidente executivo da plataforma de boleias BlaBlaCar.

Apesar de o carro ser “a única solução de transporte” que serve de porta a porta, “a forma como vamos utilizá-lo vai ser totalmente diferente porque as tecnologias vão permitir novas utilizações e as questões ambientais vão forçar-nos a repensar a nossa mobilidade”, acrescenta este responsável.

“O carro individual, tal como está, vai acabar porque não há espaço para todos e provoca muito trânsito. Daqui a 10 anos, o uso do carro particular vai ser reduzido para o mínimo. Os carros ficam demasiado tempo parados”, antecipa Marc Berg, presidente executivo do grupo de mobilidade Free Now, detido pela BMW e pela Daimler, dona da Mercedes.

O líder da Bolt, Markus Villig, antecipa “uma rede partilhada de bicicletas, motas, carros e transportes públicos, tudo reunido numa única aplicação. Como cliente, posso meter o destino e depois a aplicação vai mostrar-me qual a melhor forma de chegar lá, independentemente dos meios”.

“Não precisamos de carros autónomos, de drones ou de escavar túneis. Já temos todos os ingredientes necessários só que é preciso reunir tudo numa aplicação, de forma eficiente”, acrescenta o presidente executivo da empresa fundada na Estónia.

Reunir todos os serviços num só local é considerado o maior desafio dos próximos anos para quem está no mercado da mobilidade. “O grande problema é integrar toda esta informação dentro de uma aplicação: estamos a tentar conjugar um serviço com horário marcado com transportes sem horário definido. Isso é que tem muito mais valor para o consumidor”, avisa Marc Berg.

Fora do horizonte destas empresas estão formas de transporte menos convencionais. “No longo prazo, poderemos ter táxis voadores mas a realidade é que nem daqui a 10 anos isso vai resolver os problemas das pessoas. Nem a tecnologia nem a regulação estarão prontas para isso, além de ser preciso construir as infraestruturas. Não temos tempo para isso e as pessoas não podem sofrer mais com perdas de tempo. Temos de acelerar esta transição”, remata Markus Villig.