Transportes Sul do Tejo com mais ligações para os ‘shoppings’

Os TST – Transportes Sul do Tejo reforçaram, a partir de hoje, cinco carreiras aos fins de semana, que servem, sobretudo, as ligações a “duas grandes superfícies comerciais” em Alcochete e Almada, anunciou hoje a empresa.

“A reposição deste conjunto de carreiras dá resposta a um expectável aumento de procura por estas superfícies comerciais [Freeport, em Alcochete e Almada Forum], que se prevê que possa ocorrer a partir deste fim de semana”, referem os TST em comunicado.

O reforço dos serviços de transporte de passageiros abrange as carreiras 102 (Cacilhas/terminal — Almada Forum), 103 (Almada — Almada Forum), 410 (Barreiro/estação — Freeport/Alcochete), 413 (Freeport/Alcochete — Setúbal) e 431 (Montijo — Lisboa Gare do Oriente), precisa a empresa, adiantando que os horários poderão ser consultados na sua página da internet.

Os TST referem, no comunicado, que “a Área Metropolitana de Lisboa e os municípios continuam a trabalhar com os operadores de transporte público rodoviário de passageiros no sentido do reforço e reposição dos serviços, atendendo ao retomar progressivo das atividades” no país, depois do período de abrandamento motivado pela pandemia de covid-19.

A Área Metropolitana de Lisboa relembra que se mantém obrigatório o uso de máscara para viajar de transportes públicos, e alerta que a compra do título de transporte deve ser feita, preferencialmente, de uma forma antecipada, nos diversos canais disponíveis.

Durante este mês está em curso uma campanha de promoção e incentivo à utilização de transportes públicos de passageiros, com o lema “seguramente, vá de transportes”, que tem como foco central as medidas de segurança, como a utilização de máscara, limites de lotação dos veículos, compra antecipada de títulos, limpeza, higienização e arejamento dos veículos.