Transtejo Soflusa lança app e promete Wi-Fi grátis nas estações e embarcações

A TTSL, empresa responsável pelo serviço de transporte público fluvial entre as margens do Tejo, aponta estas iniciativas como uma “aposta na modernização tecnológica da sua comunicação com os clientes”.

A aplicação está disponível desde o dia 1 de setembro e tem o nome de TTSL – é possível encontrá-la nas lojas de aplicações para Android e iOS. Entre as principais funcionalidades estão as alterações a serviços, consulta de horários das cinco ligações fluviais e ainda o acompanhamento “em tempo real” das partidas das ligações. A empresa indica também que será possível consultar as acessibilidades e serviços disponíveis nos diferentes terminais e estações.

“Este novo serviço procura contribuir para a maior comodidade de todos aqueles que diariamente viajam nos nossos navios e pretende constituir-se como facilitador das opções de mobilidade na Grande Lisboa, mostrando, em tempo real, a oferta de transporte público fluvial”, diz Marina Ferreira, presidente do Conselho de Administração da TTSL, citada em comunicado.

Além da aplicação para smartphone, a Transtejo Soflusa vai apostar também na disponibilização de Wi-Fi gratuito nas estações e terminais. A empresa deixa também a promessa de acesso à internet “a bordo dos navios catamarã”. Ainda assim, tendo em conta a influência que a água tem nas ligações Wi-Fi, tornando o sinal mais instável, é expectável que a ligação tenha um melhor desempenho em terra do que nos catamarãs das ligações. A rede, com o nome Wi-Fi TTSL, estará disponível sem a introdução de dados de acesso, indica a empresa.

A solução que disponibiliza o Wi-Fi gratuito da Transtejo Soflusa foi desenhada e implementada pela Axians Portugal, com recurso a tecnologia da Cisco.

A Transtejo Soflusa conta com cerca de 30 mil clientes, assegurando as ligações fluviais da Grande Lisboa: Seixal – Cais do Sodré; Montijo – Cais do Sodré; Barreiro – Terreiro do Paço; Cacilhas – Cais do Sodré e Trafaria – P. Brandão – Belém.