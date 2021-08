Três administradores do Banco de Fomento vão ganhar mais do que o primeiro-ministro

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Os três administradores executivos do Banco Português de Fomento (BPF) vão ganhar mais do que o primeiro-ministro. Susana Antunes, Rui Dias e Tiago Simões de Almeida vão beneficiar da exceção prevista no Estatuto do Gestor Público para profissionais da área financeira. O despacho foi publicado esta quinta-feira em Diário da República e assinado pelo ministro das Finanças, João Leão.

Graças à autorização do ministro das Finanças, os três administradores terão como salário máximo o ordenado médio dos últimos três anos do lugar de origem, "aplicado o coeficiente de atualização" das correspondentes taxas de inflação anual.

Como o ordenado no privado era superior ao do primeiro-ministro, os três administradores do BPF tiveram de abdicar das despesas de representação, conforme define o Estatuto do Gestor Público.

Em condições normais, os administradores do Banco de Fomento receberiam o vencimento previsto no Estatuto do Gestor Público. No entanto, podem beneficiar da exceção do setor financeiro, por motivos concorrenciais, optando pelo salário auferido no setor privado.

No caso destes administradores, Susana Antunes trabalhava no Santander Totta e será a vogal executiva responsável pelo risco do BPF; Rui Dias esteve na CaixaBI e será o administrador financeiro do BPF; Tiago Simões de Almeida era responsável de operações no BPi e será o administrador comercial do Banco de Fomento.

O Banco de Fomento terá como presidente executiva Beatriz Freitas, que era a líder da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM), sendo acompanhada pelos três administradores executivos.

Para presidente do conselho de administração do Banco de Fomento tinha sido nomeado Vítor Fernandes. Contudo, a escolha foi suspensa porque o nome de Vítor Fernandes foi associado, pelo Ministério Público, aos esquemas fraudulentos investigados no âmbito da Operação Cartão Vermelho, em que o principal visado é Luís Filipe Vieira.