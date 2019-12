Santini. Três gerações a aperfeiçoar gelados e mais lojas a abrir

Com vendas estimadas de sete milhões de euros, passaram neste ano pelas 12 lojas Santini cerca de 2,1 milhões de clientes. Porto e Algarve ganham espaços até ao verão.

O gelado corre nas veias dos Santini ou não fosse esse o negócio da família há três gerações. E começa cedo. Aos 8 anos, Manuel, um dos filhos de Eduardo Santini, teve uma ideia: “‘Pai, e que tal um gelado de romã com framboesa?’ Juntámos a família na fábrica. Veio o meu pai, os filhos e o Manel fez o gelado de A a Z. Há três anos que o Gelado do Manel está à venda”, conta Eduardo Santini, administrador da cadeia. O sabor é um dos mais de 400 que a empresa tem vindo a criar e a vender ao longo de 70 anos. Hoje, são já 12 lojas que serviram cerca de 2,1 milhões de clientes neste ano. Mas no próximo ano serão mais. Faro e Porto deverão receber durante o primeiro semestre uma Santini. A marca, que desde 2014 apresenta um crescimento médio de 10% ao ano, estima fechar 2019 com sete milhões de euros de faturação.

“Ainda temos na fábrica (em Carcavelos) capacidade de produção para mais lojas, vamos abrir mais duas no próximo ano: uma no Porto e outra em Faro”, adianta Marta Botton, diretora de marketing da Santini. A loja no Algarve é a primeira na região. “Temos tido pedidos de hotéis e restaurantes para colocar produto, mas não conseguimos responder. Estamos a 300 quilómetros de distância e queremos que o transporte de gelado seja feito de forma dedicada como no caso de Lisboa e Porto”, diz Marta Botton. Com um quiosque na região será possível responder a essas solicitações. “Tendo transporte dedicado centralizamos na loja e depois fazemos entregas na zona.”

No Porto, até final de junho, abre a segunda loja na cidade. “É perto dos Aliados e vai ter a nossa atual loja como apoio, para guardar gelado”, diz Eduardo Santini. Serão 40 m2, com esplanada, num conceito grab & go. “É numa zona de fluxo turístico. Na abertura de novas lojas é uma das preocupações, apanhar o percurso pedonal e turístico”, justifica Marta.

Turismo que tem sido o ingrediente extra para fazer subir as vendas. “No Chiado, desde a abertura, surgiram mais de cinco geladarias na zona, mas as vendas não têm decrescido, exatamente porque o consumo de gelado per capita em Portugal, e com os estrangeiros, tem aumentado”, afirma Marta Botton. “Temos de estar no fluxo de turistas porque faz muita diferença”, garante. “A da Baía, em que as pessoas esbarram com a loja, tem vindo a ter um crescimento de 10% a 15% ao ano”, exemplifica.

Juntamente com a do Chiado, é uma das geladarias que mais vendem, com o turismo a pesar entre 50% e 60% nos resultados. Mais expressivo só mesmo na do Mercado da Ribeira, onde o turismo representa cerca de 80% das receitas. Neste ano a Santini estima em 2 milhões o número de clientes nas lojas, uma subida face aos cerca de 1,6 milhões de 2018.

Fabrica de gelados SANTINI. Reportagem na fabrica de gelados SANTINI , Os proprietarios Eduardo Santini e Marta de Botton . (PAULO SPRANGER/Global Imagens) 1 / 14

Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton (Ana Pereira Costa / Global Imagens) 1 / 14

Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton (Ana Pereira Costa / Global Imagens) 1 / 14

Fabrica de gelados SANTINI. Reportagem na fabrica de gelados SANTINI , Os proprietarios Eduardo Santini e Marta de Botton . (PAULO SPRANGER/Global Imagens) 1 / 14

Fabrica de gelados SANTINI. Reportagem na fabrica de gelados SANTINI , Os proprietarios Eduardo Santini e Marta de Botton . (PAULO SPRANGER/Global Imagens) 1 / 14

Fabrica de gelados SANTINI. Reportagem na fabrica de gelados SANTINI , Os proprietarios Eduardo Santini e Marta de Botton . (PAULO SPRANGER/Global Imagens) 1 / 14

Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton (Ana Pereira Costa / Global Imagens) 1 / 14

Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton (Ana Pereira Costa / Global Imagens) 1 / 14

Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton (Ana Pereira Costa / Global Imagens) 1 / 14

Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton (Ana Pereira Costa / Global Imagens) 1 / 14

Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton (Ana Pereira Costa / Global Imagens) 1 / 14

Fabrica de gelados SANTINI. Reportagem na fabrica de gelados SANTINI , Os proprietarios Eduardo Santini e Marta de Botton . (PAULO SPRANGER/Global Imagens) 1 / 14

Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini e Marta de Botton Visita à fábrica Santini e entrevista com os sócios Eduardo Santini (Ana Pereira Costa / Global Imagens) 1 / 14

Fabrica de gelados SANTINI. Reportagem na fabrica de gelados SANTINI , Os proprietarios Eduardo Santini e Marta de Botton . (PAULO SPRANGER/Global Imagens) 1 / 14 Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Um resultado para o qual deverá ter também contribuído as duas aberturas, no verão, nos centros comerciais Oeiras Parque e Amoreiras. As primeiras a abrir em shoppings. “Está a correr muito bem, mas não temos uma conclusão se vamos continuar a abrir em centros comerciais. Vamos apalpar terreno este inverno e perceber a diferença de estar na rua e em centro comercial”, diz a diretora de marketing. “A abertura em centros é para ver como o público reage a estes dias mais chuvosos e de frio, se há mais recetividade ao consumo de gelado nesta época”, justifica. E com isso contrariar a sazonalidade. “Não há grande ciência em vender gelados no verão. A dificuldade é tornar o seu consumo apelativo no inverno, por isso nada melhor do que associar o gelado a produtos mais específicos de inverno, como chocolate e café”, diz Eduardo Santini. Os bombons de gelado (resultado de dois anos de desenvolvimento), os affogato ou os bolos de gelado resultam dessa necessidade e, no inverno, já representam 25% do negócio, com as lojas a representar a maioria das vendas.

O canal corporate está a crescer mas representa apenas 2% a 3% dos resultados, bem como as entregas ao domicílio, hoje feitas através de plataformas como a Uber Eats e a Glovo. “Tem corrido bem. Representa cerca de 5%. Antes era 1% a 2%”, diz Marta Botton. “Não é um canal de angariação de novos clientes. Quem pede já conhece, agora tem um potencial de crescimento brutal”, admite Eduardo Santini. A empresa prevê que nos próximos dois anos este canal venha a representar cerca de 10% das vendas.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.