Três meses de atraso depois, Lei das comunicações aprovada pelo Governo

Telecoms podem cortar no investimento que fazem © Rui Oliveira/Global Imagens

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a proposta de transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (CECE) que vai ser submetida à Assembleia da República. A proposta foi aprovada pelo Governo com mais de três meses de atraso. A transposição da diretiva europeia deveria ter acontecido até 21 de dezembro. Bruxelas avançou com um processo de infração a Portugal, por causa do atraso.

"Esta Diretiva Europeia que foi agora transposta para a legislação nacional representa o culminar de um longo processo legislativo ao nível da União Europeia de revisão de todo o enquadramento do setor das comunicações eletrónicas e tem como principal objetivo favorecer a conetividade como base da transformação digital da sociedade", diz o ministério das Infraestruturas em comunicado.

"Esta legislação visa, de entre outros aspetos relevantes, garantir a implantação e o acesso a redes de muito alta capacidade e regular a atribuição e o acesso ao espetro, designadamente o espetro 5G. A nova lei tem também como objetivo assegurar a proteção dos consumidores, cada vez mais dependentes do tráfego de dados e dos serviços de acesso à Internet, não descurando especial atenção aos utilizadores mais vulneráveis, como os de baixos rendimentos", informa a tutela.

O Governo, recorde-se, quer ainda este ano avançar com a tarifa social de Internet.

A nova legislação mantém "no essencial" o "quadro de competências da Autoridade Reguladora Nacional (ANACOM), sem prejuízo do envolvimento de diversos outros atores da administração pública como o Governo, as regiões autónomas ou as autarquias locais", diz ainda.

Atraso na transposição

Em fevereiro, a Comissão Europeia instaurou processos de infração contra 24 dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE), incluindo Portugal, por não terem promulgado as novas regras comunitárias para telecomunicações, dando dois meses para os países as adotarem.

Transpor para a legislação nacional em 2020 o CECE era uma ambição do governo conhecida desde novembro de 2019. Cerca de um ano depois, em finais de outubro, depois de nove meses de trabalho do grupo CECE - com representantes do regulador (Anacom), dos operadores (Apritel) e dos consumidores (Deco e Secretaria de Estado de Comércio e Serviços e Defesa do Consumidor) - a opção foi fazer a transposição direta, sem os contributos nacionais, para cumprir o prazo, que terminava a 21 de dezembro. Mas tal não chegou a acontecer.

Apesar de não contar com os contributos nacionais, o governo assegurava em outubro que os direitos dos consumidores não seriam afetados. "Relativamente às matérias relativas aos direitos dos utilizadores (como as regras das fidelizações e cessação antecipada dos contratos), todas as matérias que decorrem efetivamente da legislação comunitária são de harmonização máxima e portanto serão integradas no ordenamento jurídico português, beneficiando os utilizadores de comunicações eletrónicas dos mesmos direitos que os restantes cidadãos europeus", garantia a Secretaria de Estado das Comunicações.