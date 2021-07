Três meses depois, porta-contentores Ever Given deixa Canal do Suez

Imagem de satélite, disponibilizada pela by MAXAR Technologies, mostra vários barcos ao lado do Ever Given, no Canal do Suez. -- MANDATORY CREDIT: SATELLITE IMAGE 2020 MAXAR TECHNOLOGIES -- the watermark may not be removed/cropped -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES © EPA

Em março, bloqueou a circulação no Canal do Suez durante vários dias, provocando transtornos ao comércio mundial. Com a circulação reposta numa das maiores vias navegáveis do mundo, o Ever Given permaneceu no Suez até agora, à espera de um acordo entre proprietários, seguradora e autoridade do Canal sobre a indemnização a pagar.

O acordo foi alcançado e o Ever Given deixa o Canal do Suez nesta quarta-feira, 7 de julho. Segundo a Reuters, a Autoridade do Canal do Suez, numa fase inicial exigia uma indemnização de mais de 900 milhões de dólares - quase 760 milhões de euros no câmbio atual - devido à perturbação causada pelo porta-contentores e outras perdas geradas pelo bloqueio. Posteriormente, diminui o valor da compensação para 550 milhões de dólares - cerca de 464 milhões de euros no câmbio atual.

O Ever Given esteve retido por ordem judicial, tendo estado ancorado mais de três meses.

Os detalhes do acordo entre as partes não são conhecidos, mas a Autoridade do Canal do Suez garantiu que o porta-contentores vai deixar o Canal esta quarta-feira.