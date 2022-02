Três mil cartões de pagamento portugueses pirateados encontrados à venda na dark web

Mais de quatro milhões de cartões foram pirateados © RUI COUTINHO

Dados de mais de quatro milhões de cartões de pagamento hackeados, com origem em 140 países, foram encontrados à venda na dark web, revelou uma pesquisa da NordVPN (página em inglês). Destes, mais de três mil - 3281 mais concretamente - pertenciam a portugueses. Quase um terço (1002) dos cartões provenientes de território nacional eram Visa, 367 eram Mastercard e nove Maestro. O preço médio de venda dos cartões portugueses era 12 dólares e 26 cêntimos, o equivalente a 10 euros e 80 cêntimos, enquanto o dos restantes cartões pirateados rondava os 10 dólares e 50 cêntimos (cerca de nove euros e 25 cêntimos).

De acordo com a mesma pesquisa, "Espanha foi o quarto país mais afetado na Europa, com a França, o Reino Unido e a Itália sendo os países com mais cartões encontrados hackeados".

A nível global, os Estados Unidos da América froam os mais afetados, dado que dos 4 481 379 cartões encontrados no total, mais de um milhão (1 561 739) pertenciam a americanos. A Austrália foi o segundo país mais afetado, com 419 806 cartões à venda na dark web.

Segundo a NordVPN, desde 2014 tem existido um crescimento "constante das fraudes com cartões de pagamento em todo o mundo" e por este motivo a empresa tomou a decisão de analisar quanto custa um cartão de pagamento na dark web e se este é um mercado em expansão. A resposta é que "os hackers podem facilmente ganhar muito dinheiro. Mesmo que um cartão custe apenas 10 dólares em média, um hacker pode ganhar 40 milhões de dólares [basta multiblicar os 10 dólares pelos mais de 4 milhões de cartões à venda] vendendo uma única base de dados, como a que analisámos", refere o CTO da NordVPN, Marijus Briedis.

Apesar de o maior número de cartões encontrados à venda ser dos EUA e da Austrália, isso não significa que eles sejam os mais vulneráveis. Segundo a pesquisa, a vulnerabilidade depende de fatores como a proporção de cartões não reembolsáveis, a população do país e o número de cartões em circulação.

Os investigadores da NordVPN compararam os dados dos cartões entre os países e o número de cartões em circulação Visa, Mastercard e American Express para calcular o índice de risco e aferir mais diretamente a probabilidade de os cartões das pessoas estarem disponíveis na dark web por país.

O índice de risco português foi estimado em 0,4. Descobriu-se que o país mais vulnerável do mundo era Hong Kong, com uma pontuação máxima de possível risco de 1. A pontuação menos vulnerável é 0, e foi atribuída apenas aos Países Baixos.

Comparando o número de cartões de crédito e débito, os cartões de crédito foram mais propensos a serem encontrados hackeados, com 41,3% dos cartões encontrados sendo de débito e 58,7% de crédito.

Falando sobre tipos de cartões, os cartões Visa Electron eram mais prováveis de serem encontrados na dark web. No que diz respeito à Mastercard, os cartões Standard foram duas vezes mais um alvo preferido para hackers que os pré-pagos.