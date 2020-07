Tribunal aceita PER da Orey Antunes

Foi aceite processo avançado em novembro, em que a Orey pedia um perdão de 90% a 95% das dívidas acumuladas de 60 milhões de euros e que tem entre os 350 credores os maiores bancos a atuar em Portugal. A empresa tem assim luz verde para avançar com as medidas para recuperar a Orey Antunes, evitando o encerramento e trabalhando para recuperar a viabilidade através da implementação de medidas para regular o passivo e voltar à tona.

“A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. informa que, no seguimento do comunicado do dia 26 de junho do corrente ano relativo ao Processo Especial de Revitalização (PER), onde se informou da votação favorável do Plano pela maioria do total dos créditos (51,94%), o Plano de Recuperação foi homologado pelo Tribunal” Judicial de Comarca de Lisboa, comunicou hoje a administração.

Só aos cinco bancos – CGD, BCP, Novo Banco, Santander Totta e BBVA Portugal -, a sociedade fundada em 1986 e que tem atividade em áreas como a logística e transportes e os serviços financeiros tem uma dívida que soma 9,52 milhões de euros. Metade são créditos do banco do Estado, que chegou a tentar pedir a insolvência da Orey Antunes.

A luz verde do tribunal ao processo prevê que o plano de recuperação avança, vinculando empresa e seus credores, “mesmo que não hajam reclamado os seus créditos ou participado nas negociações, relativamente aos créditos constituídos à data em que foi proferida a decisão”.