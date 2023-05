Tripulantes da easyjet aprovam pré-aviso de greve de cinco dias

© AFP

Os tripulantes de cabine da easyjet aprovaram um novo pré-aviso de greve para os dias 26, 28, 30 de maio e 01 e 03 de junho. Depois da primeira greve realizada no início de abril, que levou ao cancelamento de 220 voos, os trabalhadores vão voltar a parar ainda este mês.

Em causa está o braço de ferro entre os tripulantes e a administração nas negociações do novo acordo de empresa (AE). "O clima de tensão e desagrado e o longo impasse na resolução dos diversos diferendos laborais" justificam a aprovação de um novo pré-aviso de greve, informa em comunicado o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

A estrutura sindical adianta estar "disponível para negociar com a empresa de forma séria e de forma a ir de encontro às pretensões dos nossos associados". Na semana passada, o SNPVAC esteve no Parlamento, numa audição na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, onde exigiu que os salários dos trabalhadores "acompanhem o crescimento da companhia aérea em Portugal", acusando a companhia de discriminação dos trabalhadores portugueses face aos de outros países onde opera.

Outra das reivindicações do sindicato respeita ao modelo contratual aplicado aos trabalhadores da base sazonal do Algarve e que o SNPVAC pede que seja revisto. Já o diretor-geral da easyJet em Portugal, que foi ouvido no Parlamento logo depois do SNPVAC, garantiu que a companhia aérea "implementa as melhores práticas" no país regidas pelo "cumprimento escrupuloso da política de emprego".

O responsável considerou também que as duas propostas apresentadas pelo SNPVAC para o novo AE são "completamente irrealistas" ao apresentarem pedidos de aumentos salariais entre os 60% e os 96%.