Tripulantes da easyJet aprovam recurso à greve 

© Foto: PASCAL PAVANI / AFP

Os tripulantes de cabine da easyJet aprovaram esta quinta-feira, 9, o recurso à greve recusando, desta forma, a proposta para o novo acordo de empresa (AE) apresentado pela companhia.

"O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) reuniu hoje em Assembleia Geral Extraordinária os seus associados da easyJet, que deliberaram que a direção do sindicato ficou mandatada para promover todas as diligências e recorrer a todos os meios legais adequados, incluindo a greve, para salvaguardar os interesses dos tripulantes de cabine. ", informa fonte da estrutura sindical.

O documento apresentado pela empresa liderada em Portugal por José Lopes foi chumbado por unanimidade, com 277 votos contra. Na assembleia geral de emergência estiveram representados 85% dos tripulantes associados da companhia.

"Nesta AG, os associados da easyJet recusaram a proposta da empresa e aprovaram o recurso à greve. A Direção do SNPVAC fica mandatada para, se necessário, realizar o pré-aviso de greve com antecipação de 10 dias, conforme está estipulado por lei", refere o sindicato.

O pré-aviso de greve deverá ser aprovado em breve, caso as "negociações laborais com a empresa continuem a não ser satisfatórias".

O SNPVAC acusa a easyJet de apresentar uma "proposta desfasada da realidade social e económica vivida na empresa e no país".

"Apesar de ter todos os fundamentos, a empresa insiste em não aliar o crescimento notório nas bases portuguesas com a adequação das condições de trabalho dos tripulantes de cabine. A empresa continua a tratar os tripulantes portugueses como trabalhadores de segunda"; adianta a estrutura sindical lamentando "não ter recebido uma contraproposta" por parte da transportadora de baixo-custo.

"De uma vez por todas, a easyJet tem de parar de considerar que a sucursal Portugal deve ter rentabilidade máxima, continuando a oferecer condições mínimas", adianta.

O SNPVAC refere ainda que a empresa não tem feito os devidos esforços "para manter a paz social". " Os tripulantes portugueses não podem estar regidos por um simples guião ou folha de excel. Existem especificidades das bases portuguesas que a empresa tem de ter em conta", alerta.

easyJet diz estar disponível para negociar

A transportadora low cost afirma, em resposta ao Dinheiro Vivo estar "empenhada em trabalhar de forma construtiva com os representantes" dos trabalhadores para "abordar as suas preocupações com o objetivo de assinar um acordo sustentável".

"Graças aos nossos recentes investimentos no mercado, contratámos um número significativo de colaboradores nos últimos meses e continuamos a receber um elevado número de candidaturas para funções de tripulantes de cabine em Portugal, o que é uma prova das condições competitivas que oferecemos no mercado. Atualmente, em Portugal, a easyJet tem de 19 aviões baseados nos aeroportos portugueses e emprega mais de 750 funcionários", esclarece a companhia que diz não ser possível "comparar os termos e condições entre diferentes jurisdições.

"A easyJet leva muito a sério as suas responsabilidades como empregador e emprega toda a sua tripulação ao abrigo de contratos locais, acordados com os sindicatos e em conformidade com a legislação local relevante, pelo que não é possível comparar os termos e condições entre diferentes jurisdições", conclui.

Atualizada às 17h44