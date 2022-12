Tripulantes da TAP aprovam mais cinco dias de greve até 31 de janeiro

© PAULO SPRANGER

As greves na TAP estão para durar e o braço de ferro entre os tripulantes e a direção também. Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovaram, esta manhã, em assembleia-geral, a marcação de mais cinco dias de paralisação a realizar até ao próximo mês. Depois de darem luz verde à concretização do protesto já anunciado para esta semana, nos dias oito e nove de dezembro, os trabalhadores votaram positivamente a proposta da direção para realizar "um mínimo de cinco dias de greve a realizar até dia 31 de janeiro em datas definidas pela direção" e que serão comunicadas aos associados "24 horas antes da entrada do pré-aviso de greve".

A assembleia-geral marcada para esta terça-feira, 6, tinha como propósito inicial avaliar as negociações com a TAP durante as últimas semanas, depois de ter sido enviado o pré-aviso de greve aprovado em novembro. Mas as conversações entre as duas partes não chegaram a bom porto e a TAP anunciou, a 21 de novembro, não ter conseguido chegar a um entendimento com os trabalhadores. "Apesar de todos os esforços da companhia para evitar esta greve, não foi possível chegar a um acordo com o sindicato que representa estes profissionais, ainda que se tenha conseguido alcançar entendimentos sobre várias matérias", referiu a transportadora na altura.

Já os tripulantes acusaram a TAP de fazer um ultimato que exigia que a assembleia de associados marcada para esta terça-feira fosse antecipada para dia 22 de novembro."Os valores avançados pela TAP [no AE] não são mais do que suspensões unilaterais à margem do Acordo Temporário de Emergência. É de lamentar que a mais de três semanas da greve, a TAP dê por encerrado qualquer esforço para chegarmos a um consenso", respondeu o SNPVAC.

A TAP adiantou que os dois dias de paralisação irão custar oito milhões de euros à companhia afetando 50 mil passageiros. A empresa liderada por Christine Ourmières-Widener cancelou 360 dos 500 voos programados para estes dias. "Esta decisão terá um grande custo para a TAP, mas é a decisão certa para proteger os nossos passageiros", justificou recentemente a CEO.

Os trabalhadores criticam a proposta apresentada pela companhia aérea para o novo Acordo de Empresa (AE) que consideram "indigna e inqualificável".

Esta segunda-feira o Tribunal Arbitral definiu ainda que os serviços mínimos da greve agendada para esta semana deverão abranger as regiões autónomas, os países lusófonos e zonas com emigrantes portugueses. Desta forma, terão de ser assegurados três voos diários e ida e volta para os Açores, "sendo dois para Ponta Delgada e um para a Terceira" e "dois voos diários de ida e volta para a Região Autónoma da Madeira". Ficou ainda estipulada a operação de um voo de ida e volta em cada um dos dias da greve para: Angola, Brasil (São Paulo), França, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha e Suíça e terá ainda de ser realizado um voo de ida para Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde.

