Tripulantes de cabine sentem "insegurança financeira, laboral e psicológica", conclui estudo

Desenvolvido pela Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine (APTCA), em parceria com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o estudo 'Impacto da Pandemia nos Tripulantes de Cabine' revela que "a pandemia da covid-19 trouxe incerteza aos profissionais do setor, que temem pelo seu futuro profissional e social".

Em comunicado, a APTCA afirma que a instabilidade profissional sentida no setor da aviação civil vai ao encontro dos dados do Eurostat que, tendo em conta a procura e a oferta, e "mostram uma clara ameaça aos postos de trabalho de tripulante de cabine".

"E os recentes despedimentos de milhares de trabalhadores em várias companhias aéreas a nível mundial não escondem a incerteza do futuro da aviação civil", salienta.

O trabalho foi elaborado pelo recém-criado Gabinete de Investigação, Estudos e Desenvolvimento de Projetos da APTCA e contou com uma amostra de 2.333 pessoas, maioritariamente pertencentes à TAP Air Portugal (86,3%) e predominantemente a trabalhar a partir da base de Lisboa (92%), "também eles a viver momentos de grande instabilidade com a conhecida reestruturação que a companhia aérea portuguesa está a atravessar".

Com este estudo, a associação diz pretender "conhecer melhor a classe" e "combater a desinformação que existe sobre os tripulantes de cabine, o que fazem e os riscos ocupacionais a que estão sujeitos".

A APTCA foi criada em 21 de fevereiro de 1984 por iniciativa de um grupo de tripulantes de cabine "com o apoio e envolvimento expresso" da direção do SNPVAC, tendo como missão "promover e dignificar a profissão, fomentando a coesão social da classe, representando os seus interesses culturais, sociais e de lazer".