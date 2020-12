Tripulantes: Portugália será companhia regional voando para "onde a TAP não voa"

Maia, 02/09/2019 - Partida esta manhã do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, dos jogadores que vão representar as respectivas selecções nacionais. Terminal de partidas, TAP (Fábio Poço/Global Imagens) © Fábio Poço/Global Imagens

O plano de reestruturação da TAP tem de chegar a Bruxelas até 10 de dezembro. A administração e o governo já se reuniram com os sindicatos e apresentaram alguma da receita da reestruturação: cortes salariais de 25% e despedimentos são a base. O sindicato que representa os tripulantes queixa-se que não houve espaço para negociação e que o plano podia ser melhorado "com a intervenção dos representantes dos trabalhadores". Quanto ao papel da Portugália, Henrique Louro Martins defende que a companhia vai acabar por, "aos poucos, ocupar o seu lugar no grupo", ou seja, ser uma "companhia regional" que assegura ligações para cidades secundárias.

Angústia, ansiedade e stress. É assim que o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) descreve o ambiente vivido pelos tripulantes da TAP. Após encontros com a administração do grupo e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, os trabalhadores viram as suas suspeitas confirmadas: além das saídas através da não renovação de contratos a prazo, os despedimentos vão chegar aos efetivos. No caso dos tripulantes, serão 750.

"Desde março e até ao final deste ano civil vamos ter 682 saídas . Até ao dia 30 de março de 2021 serão mais 485. Não vamos ter a renovação de cerca de mil contratos. A imposição que a TAP nos comunicou é que são mais 750 postos de trabalho de colegas efetivos a sair da companhia. Os tripulantes serão reduzidos a metade", diz ao Dinheiro Vivo Henrique Louro Martins.

Os critérios que vão ser estabelecidos para as saídas não são conhecidos ainda - nem as datas. Mas o responsável defende que a reestruturação podia ser melhorada. "É nossa sensibilidade e rapidamente demonstrámos ao ministro que o número de despedimentos para o pessoal de bordo não faz sentido. O número de aviões que a TAP quer deixar ficar tem de envolver os tripulantes que neste momento se encontram ao serviço. Os despedimentos não fazem sentido."

Em entrevista à RTP3, o representante dos tripulantes apontou que a TAP, além dos 1,2 mil milhões de euros da ajuda de Estado, precisaria de uma injeção adicional de quatro mil milhões. E explica que, para chegar a esses valores, se baseou "nos 1,2 mil milhões de euros que a TAP já recebeu; em mais 1,3 mil milhões que a TAP precisa para fazer face a estes próximos cinco anos deste processo de reestruturação - para ir pagando as dívidas e contratos -; e mais 1,2 mil milhões para conseguir ter uma condição financeira que lhe permita depois ser autónoma e continuar o seu caminho. Sem esta injeção de capital, não é com reduções salariais e com despedimentos que a TAP vai conseguir vencer", remata.

Portugália regional

Estava previsto, antes da pandemia, que a TAP continuasse a renovação da sua frota. Contudo, devido aos efeitos da covid sobre o setor, a empresa renegociou os contratos com a francesa Airbus, abrindo assim a possibilidade de escolher modelos diferentes dos anteriormente previstos. A frota da Portugália é reduzida e o ministro Pedro Nuno Santos já admitiu que reforçar o papel dessa transportadora era um plano em cima da mesa, concorrendo com as low-cost. Na semana passada, e apesar de, segundo o sindicato dos pilotos, a reestruturação levar ao despedimento de cerca de 500 pilotos da TAP, o plano para 2021 prevê a contratação de 15 pilotos para a Portugália.



Questionado sobre o papel desta transportadora, Henrique Louro Martins não esconde que, "numa perspetiva de negócio do transporte aéreo, a Portugália, por hora de voo, é mais barata que é a TAP". Contudo, agora que já se sente alguma retoma e que as previsões de organismos internacionais apontam para uma recuperação na casa dos 70% do transporte aéreo, o representante dos tripulantes diz que isso, por um lado, "tira um bocadinho do fundamento à TAP quando diz que precisa de despedir 750 trabalhadores de cabine" e, por outro, "a Portugália irá aos poucos ocupando o seu lugar que tem no grupo: uma companhia regional para outras cidades para onde não voa a TAP".

E clarifica: "A Portugália irá ser o que era antes: uma empresa mais regional, voando para cidades como Nice, Málaga e outras, que não são os principais aeroportos dos países, porque com o evoluir da retoma, a TAP irá ocupar os voos para as cidades principais porque os seus aviões têm maior capacidade."