Tripulantes recusam proposta da easyJet e anunciam pré-aviso de greve de cinco dias em julho

Dinheiro Vivo 06 Julho, 2023 • 15:36

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), apresentou um pré-aviso de greve dos tripulantes de cabine da easyJet entre 21 e 25 de julho, inclusivamente, de acordo com comunicado veiculado pela estrutura sindical.

Depois da votação da proposta da easyJet, que encerrou com 90% de votos contra, 3% de abstenção e 7% de votos a favor por parte dos associados, o sindicato informou que "não existe mais espaço a negociação", não restando alternativa se não declarar "um pré-aviso de greve para os próximos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de julho".

Embora o SNPVAC admita estar alinhado com alguns pontos da proposta da companhia, diz não compreender a postura da companhia relativamente ao salário base, "que representa quase dois terços do total do salário".

"Não compreendemos como não nos podem ser oferecidas rubricas também já existentes, como o short notice ou o descaramento necessário para recusar penalizações para erros de payroll, após anos e anos de falhas", acrescentam, referindo as condições desiguais entre tripulantes portugueses e de outras nacionalidades.

Na mesma nota, a estrutura sindical reitera a "demonstração cabal e em uníssono" do descontentamento dos associados em relação às pretensões da empresa, lamentando "profundamente" que a easyJet continue a considerar os tripulantes de cabine portugueses devam receber, no fim de três anos de aumentos, "menos 90% de salário base que um colega francês".

De recordar que, nos últimos meses, os tripulantes de cabine da easyJet já estiveram em greve por três vezes, designadamente em abril, maio e junho.