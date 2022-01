Trofa: Investimento de 50 mil euros para escolas e espaços públicos terem wi-fi © DR

A Câmara da Trofa concluiu a instalação da rede wi-fi em 17 escolas básicas e vários espaços públicos do concelho, um investimento de mais de 50 mil euros comparticipado em 15 mil euros por fundos comunitários, foi anunciado.

No que se refere às escolas, o investimento para dotar os espaços sob gestão direta da autarquia foi de 20 mil euros e abrange a EB1 de Feira Nova, EB1 de Paradela, EB1 de Giesta, Jardim de Infância de Giesta, EB1 da Vila, EB1/JI de Esprela, EB1 da Estação, EB de Lagoa, a EB de Cedões, a EB de Querelêdo, EB1/JI de Bairros, a EB de Ginzes, as EB do Cerro 1 e Cerro 2, a EB de Portela, a EB de Fonteleite e a EB de Paranho, elenca o comunicado.

Quanto aos espaços públicos, a instalação da rede surgiu de uma candidatura a financiamento da Comissão Europeia, que envolveu a comparticipação de 15 mil euros para a implementação do projeto "WiFi4EU", que garante cobertura wireless em espaços como parques, museus e edifícios públicos, refere a autarquia.

Foram abrangidas neste projeto a Alameda da Estação, os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, bem como a Casa da Cultura da Trofa, num investimento superior a 30 mil euros e gratuita para munícipes e visitantes, lê-se ainda.