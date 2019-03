Trump também suspende voos do Boeing 737 Max

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, decidiu hoje suspender os voos dos aviões Boeing 737 Max, três dias após o acidente com o aeronave da Ethiopian Airlines, que vitimou 157 pessoas. A decisão foi tomada poucas horas depois do governo do Canadá ter anunciado que também proibia as operações deste modelo de avião no seu espaço aéreo. São já 57 países a interditar os céus ao Boeing 737.

A Federal Aviation Administration (FAA), a autoridade de aviação dos EUA, emitiu também uma declaração no Twitter afirmando que “novas evidências encontradas no local [do acidente] e analisadas hoje” despoletaram a decisão de suspender temporariamente as operações de todas as aeronaves 737 Max por companhias aéreas dos EUA e nos céus dos EUA com efeitos de imediato.

Esta resolução surgiu após conversações com transportadoras aéreas, incluindo a American Airlines, e vários países, afirmou Trump. Foi a melhor decisão “psicologicamente e de outras formas”, disse o presidente dos EUA.

O Canadá juntou-se a meio da tarde de hoje à União Europeia e a dezenas de países e de companhias aéreas no mundo, que desde segunda-feira têm estado a proibir o Boeing 737 Max de operar nos seus territórios. A decisão do Canadá é baseada em “novas informações”, que apontam para semelhanças nos acidentes de domingo com o avião da Ethiopian Airlines, que vitimou 157 pessoas, e o de outubro do ano passado, da Lion Air, na Indonésia, que contabilizou 189 vítimas.

O ministro dos Transportes do Canadá avançou que os dados recolhidos por especialistas não são conclusivos, mas ainda assim suficientes para proibir de momento voos.

Em queda

As ações da fabricante Boeing têm sofrido fortes quedas desde o acidente de domingo. Só na segunda e terça-feira, a empresa perdeu quase 30 mil milhões de dólares de valor em Bolsa. Hoje, as ações voltaram a cair fortemente após o anúncio de Donald Trump, acabando depois por recuperar a maior parte das perdas. Neste momento, a descida é de apenas 0,12%.

Mas os problemas da construtora norte-americana estão longe de chegar ao fim. A Norwegian Air, a terceira maior companhia aérea do mundo low cost e a única que voava com este modelo de avião para Portugal, já fez saber que irá pedir uma indemnização pelas perdas que está a registar por ser obrigada a ter as aeronaves em terra.

“Vamos enviar a conta para a Boeing, A Norwegian não vai sofrer nenhum prejuízo económico por causa de um avião completamente novo que não pode ser utilizado”, disse ontem o diretor de comunicação da transportadora. Outras companhias deverão seguir o exemplo.

Em simultâneo, a Boeing enfrenta uma possível suspensão de encomendas, que pode provocar perdas de 55 mil milhões de dólares. A VietJet Aviation, transportadora vietnamita, que tem uma encomenda de 200 aeronaves, no valor de 25 mil milhões de dólares, disse já aguardar as investigações do acidente para decidir se mantém a encomenda.

A Kenya Airways e a Lion Air também já estão a estudar se não optam antes por aviões da Airbus. A Flyadeal, da Saudi Arabian Airlines, pondera o cancelamento de um contrato de quase seis mil milhões de dólares. O Boeing 737 Max é o campeão de vendas da construtora aeronáutica norte-americana.