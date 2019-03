TSF com mais ouvintes em fevereiro. RFM reforça liderança

A TSF, rádio de informação do Global Media Group (o mesmo do Dinheiro Vivo) fechou fevereiro com 3,2% de audiência acumulada de véspera (AAV), um reforço de 0,3 pontos percentuais (pp) face a dezembro e 0,9 pp face a igual período do ano passado, de acordo com o Bareme Rádio.

O estudo de audiências de rádio da Marktest revela que em fevereiro 275 mil ouvintes acompanharam a TSF, mais 74 mil do que há um ano.

A primeira vaga do ano do Bareme revela ainda um reforço de liderança da RFM. A estação fechou o período com 18% de audiência, uma subida de 1.4 pp face à vaga anterior e de 1,7 pp em relação ao período homólogo.

A RFM também reforçou as suas audiências, tendo conquistado em fevereiro uma AAV de 17,6%, mais 1,1 pp do em relação à vaga anterior e de 1,7 pp face ao homólogo.

Segue-se na terceira posição a M80 com 7 % de AAV, na quarta a Renascença, com 5,4% de AAV, fechando o Top 5 a Antena 1 com uma audiência de 4,5%.

No período o grupo Media Capital Rádios – que agrega as audiências da Comercial. M80, Cidade FM, Smooth FM e Vodafone FM – lidera com 27,1 de AAV e um share de audiência de 34,4%, seguido do gupo Renascença Multimédia – que reune as audiências da RFM, Renascença, Mega Hits e Rádio Sim – com 25,3% de AAV e um share de audiência de 35,7%.

O grupo RTP (Antena 1, Antena 2, Antena 3 e RDP África) fechou o período com uma audiência de 6,6% e um share de 9,4%.