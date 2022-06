Tudo o que precisa de saber sobre o aumento de capital na Greenvolt

Greenvolt aumenta capital © Greenvolt

Arranca esta quarta-feira até 4 de julho o período de subscrição de novas ações da Greenvolt​​​​​​, tendo a empresa de energias renováveis como objetivo aumentar o capital em quase 100 milhões de euros.

1. Qual o valor do aumento de capital?

A GreenVolt vai avançar com um aumento de capital no valor de cerca de 100 milhões de euros (99.994.277,12 euros).

2. Qual o encaixe líquido com a operação para a GreenVolt?

Dos cerca de 100 milhões de euros, a GreenVolt estima ficar com 95,7 milhões. A diferença entre o valor da operação e o encaixe líquido prende-se com as despesas associadas, nomeadamente as comissões pagas pela GreenVolt aos bancos, mas também aos assessores e com a admissão das ações à negociação, incluindo impostos e taxas aplicáveis.

3. Para que serve este aumento de capital?

A GreenVolt, que entrou no mercado de capitais há praticamente um ano, tem vindo a prosseguir uma estratégia de crescimento no negócio das energias renováveis. Desde o IPO, em julho de 2021, tem demonstrado a sua capacidade para entregar resultados aos acionistas, estando bastante acima das metas definidas no que respeita ao desenvolvimento de projetos eólicos e solares, apresentando um pipeline de 6,6 GW, com 2,7 GW prontos a construir ou em fase de construção até final de 2023.

Com este aumento de capital, a GreenVolt procura fortalecer o seu balanço para acelerar o crescimento nas renováveis, tendo em conta as inúmeras oportunidades no curto, médio e longo prazo.

A União Europeia, com o Plano REPowerEU, defende a aposta nas energias renováveis, estando a adotar medidas no sentido de agilizar os processos de licenciamento de projetos utility scale. Ao nível da produção descentralizada, segmento de mercado que a GreenVolt considera estratégico, estão definidos prazos para a incorporação de painéis solares fotovoltaicos em edifícios comerciais e residenciais, tanto em novas construções como em imóveis já existentes.

4. Quantas ações vão ser vendidas?

No âmbito do aumento de capital, a GreenVolt vai colocar à venda um total de até 17.792.576 novas ações representativas do seu capital social. Estes títulos vão juntar-se aos 121.376.470 já negociados na Euronext Lisbon.

5. Quanto custa cada nova ação?

A GreenVolt definiu que o valor de cada novo título a vender neste aumento de capital é de 5,62 euros.

6. O preço das novas ações é atrativo?

Essa avaliação terá de ser feita pelos investidores junto dos respetivos intermediários financeiros, nomeadamente das equipas de research que fazem a análise financeira das empresas em bolsa. A GreenVolt é seguida por seis bancos de investimento: Caixa BI, CaixaBank BPI, Santander, Mediobanca, BNP Paribas e JB Capital.

O preço de subscrição das novas ações da GreenVolt, de 5,62 euros, é 22,5% inferior ao valor teórico ex-direitos dos títulos da empresa liderada por João Manso Neto.

7. Há risco ao investir nas novas ações da GreenVolt?

O investimento no mercado de capitais pressupõe sempre o assumir do risco inerente ao desempenho desta classe de ativos, as ações, a mais arriscada de todas.

Além deste risco, existem outros que a GreenVolt identifica no prospeto disponibilizado aos investidores através da CMVM. Esses vão desde o funcionamento das centrais de biomassa aos novos projetos, passando pelas questões ambientais, regulatórias e de liquidez. São 24 as páginas dedicadas a esses riscos: https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd1237046.pdf

8. Quando arranca o aumento de capital?

A GreenVolt publicou na CMVM, o regulador do mercado, o prospeto do aumento de capital a 9 de junho.

As ações da GreenVolt ajustam ao aumento de capital a 15 de junho, enquanto os direitos de subscrição dos novos títulos começam a negociar na Euronext Lisbon a 20 de junho, o mesmo dia em que arranca a subscrição dos novos títulos.

9. O aumento de capital está garantido?

A GreenVolt não contratou com quaisquer bancos uma tomada firme da operação, ou seja, a subscrição das ações que não sejam compradas pelos acionistas.

No entanto, à data do anúncio do aumento de capital foi comunicada à GreenVolt a garantia de que acionistas detentores de 48,2% do capital da empresa vão subscrever na totalidade as novas ações a que têm direito.

10. Quem são os acionistas da GreenVolt?

A estrutura acionista da GreenVolt sofreu alterações recentemente, depois de o Grupo Altri ter avançado com um dividendo em espécie em que entregou aos acionistas grande parte da sua posição.

Após a entrega destes títulos, o Grupo Altri passou a deter 19,08% do capital da GreenVolt, direta e indiretamente, tendo os restantes acionistas aumentado as suas posições. Esta é a atual estrutura acionista da empresa de energias renováveis:

11. A Altri vai subscrever as novas ações da GreenVolt?

O Grupo Altri é o maior acionista da GreenVolt, detendo uma posição de 19,08% do capital da empresa de energias renováveis, direta e indiretamente. Recentemente, a Altri entregou boa parte da sua posição aos acionistas através de um dividendo em espécie, decisão que teve por base o objetivo de separar por completo os dois negócios tendo em conta as diferentes fases de desenvolvimento de ambos.

Com este aumento de capital, a Altri não vai manter a sua posição relativa. Não irá subscrever os novos títulos, cedendo os direitos inerentes à participação que tem na GreenVolt ao restantes acionistas.

Neste sentido, os restantes acionistas poderão vir a subscrever mais ações do que as que poderiam com base nos direitos das ações que detêm, sendo que poderão também não exercer a totalidade desses títulos, deixando que sejam negociados em mercado, potencialmente permitindo a sua aquisição por outros investidores, nomeadamente outros que não sejam ainda acionistas da GreenVolt.

12. Sou acionista da GreenVolt. O que devo fazer?

O aumento de capital da GreenVolt é reservado aos acionistas da empresa. A cada um desses acionistas, e por cada ação detida, será atribuído um direito que, por sua vez, vai permitir a subscrição de 0,14659 novas ações da GreenVolt, pagando depois o preço de subscrição desses novos títulos.

13. E se não quiser participar neste aumento de capital. O que tenho de fazer?

Todos os acionistas da GreenVolt recebem diretos para subscreverem as novas ações que a empresa está a emitir. Quem não pretender participar no aumento de capital terá de vender esses mesmos direitos, podendo fazê-lo em bolsa, durante o período de negociação destes títulos. Se não pretende participar na operação, deverá vender os títulos, ficando com a receita da venda. A alternativa será perder o dinheiro correspondente aos direitos caso não os venda nem os exerça.

14. O que acontece à minha posição se não participar?

Um acionista da GreenVolt que receba direitos, mas não participe no aumento de capital manterá o mesmo número de ações, embora com um valor ajustado ao destaque dos direitos (valor esse recuperável com a venda dos direitos). O número de títulos em carteira não sofre qualquer alteração, mas a posição relativa no capital da empresa será diluída. Passará a ter uma percentagem inferior do capital.

15. Não sou acionista, posso participar nesta operação?

Mesmo sendo um aumento de capital reservado a acionistas, como o são muitas destas operações, os investidores que não tenham ações da GreenVolt poderão vir a participar. Têm a possibilidade de, antes do destaque dos direitos, comprar ações da GreenVolt em mercado, recebendo depois os direitos inerentes, ou podem esperar pelo período de negociação dos direitos na Euronext Lisbon, tentando nessa altura adquirir direitos que permitam, depois, subscrever as novas ações.

16. Qual o valor dos direitos?

O valor dos direitos será definido pelo mercado, em resultado da oferta e da procura que se verificar durante o período de negociação destes na Euronext Lisbon.

Antes da negociação em bolsa destes direitos, já era possível ter uma ideia do valor teórico dos títulos a partir da cotação da GreenVolt. Para isso, bastava ver a diferença de cotação das ações da GreenVolt com o valor teórico dos títulos após o aumento de capital, que no caso apontava para um valor de 18,6 cêntimos

O valor teórico dos direitos vai sempre variar tendo em conta a cotação das ações, o que abrirá oportunidades de arbitragem quando existirem desequilíbrios entre o preço teórico e o valor real dos títulos no mercado.

17. Quantos direitos são precisos para comprar uma nova ação?

Por cada ação detida, os acionistas da GreenVolt recebem um direito para a subscrição das novas ações. Cada um desses direitos permite, por sua vez, a subscrição de 0,14659 novas ações da GreenVolt. Ou seja, para comprar uma nova ação terá de ter quase sete direitos.

18. Até quando posso subscrever as novas ações?

O período de subscrição das novas ações do aumento de capital da GreenVolt decorre até ao dia 4 de julho, bastando para isso que os investidores apresentem a ordem de subscrição junto dos respetivos intermediários financeiros.

19. Vou receber todas as ações que subscrever?

A GreenVolt está a realizar um aumento de capital, não uma oferta pública de venda. Num aumento de capital está definido o número total de ações a emitir, sendo que os direitos que são distribuídos permitem a subscrição da totalidade dessas ações, não mais. Não há, assim, lugar a qualquer tipo de rateio, como numa oferta pública de venda.

20. Há custos associados a estas operações?

Todas as operações realizadas no mercado de capitais têm custos que os investidores terão de suportar, variando estes em função do intermediário financeiro. Consulte o banco ou corretora com que trabalha para saber qual o valor das comissões cobradas, seja pela compra de ações da GreenVolt, para quem não é acionista, pela compra ou venda de direitos, e pela ordem de subscrição dos novos títulos.

21. Quando sei com quantas ações vou ficar?

A operação de aumento de capital da GreenVolt irá decorrer ao longo de três semanas, prevendo-se o apuramento dos resultados da oferta de subscrição sejam revelados a 5 de julho.

22. Quando é que as novas ações entram em bolsa?

Uma vez apurados os resultados do aumento de capital, realizada a liquidação financeira da operação, os novos títulos poderão juntar-se aos restantes na Euronext Lisbon. Prevê-se, de acordo com o calendário apresentado pela GreenVolt, que a estreia das novas ações possa acontecer no dia 11 de julho.