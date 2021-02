Turismo: 2020 com o 10,5 milhões de hóspedes e dormidas em níveis do início dos anos 90

Com confinamentos e sem turistas, economia ressente-se e aguarda pela recuperação. © Rita Chantre/Global Imagens

Já vários atores do setor do turismo apontaram que 2020 foi um dos piores anos de que há memória para o setor. E os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados nesta segunda-feira, 1 de fevereiro, permitem ter uma ideia geral do ano: quedas de mais de 60% tanto em hóspedes como em dormidas e que o grande motor foi o turismo interno. Os dados finais, divulgados em meados deste mês, vão permitir ainda ter uma ideia da evolução dos proveitos tanto totais como por quarto.

"No conjunto do ano de 2020, os estabelecimentos de alojamento turístico terão registado 10,5 milhões de hóspedes e 26,0 milhões de dormidas, a que corresponderam diminuições anuais de 61,2% e 63,0%, respetivamente (+7,9% e +4,6% em 2019)", revela o gabinete de estatística.

Em 2019, as unidades de alojamento para turistas em Portugal acolheram mais de 27 milhões de hóspedes, dos quais mais de 16 milhões não eram residentes em território nacional. Contudo, e devido à pandemia e às limitações aplicadas para tentar travar o contágio, as pessoas viajaram menos. Em especial, viajaram menos para fora dos seus países de residência. Por isso, e tal como já tinha sido indicado pelo setor, os portugueses foram o principal motor da atividade turística no ano passado.

"O mercado interno contribuiu com 13,6 milhões de dormidas (-35,3%; +6,5% em 2019) e os mercados externos com 12,3 milhões de dormidas (-74,9%; +3,8% em 2019). É preciso recuar até 1993, ano em que se registaram 23,6 milhões de dormidas, para se encontrar um número menor de dormidas", explica o INE em comunicado.

"O Alentejo foi a região que registou menor diminuição no número de dormidas no total do ano face a 2019, recuando 37,3%, enquanto os maiores decréscimos se registaram na Área Metropolitana de Lisboa (-71,5%) e Região Autónoma dos Açores (-71,1%)", acrescenta.

Quanto ao mês de dezembro, muito diferente de outros anos, o alojamento turístico terá registado 462,5 mil hóspedes e 972,7 mil dormidas, "correspondendo a variações de -70,7% e -72,3%, respetivamente (-76,8% e -76,9% em novembro, pela mesma ordem)".

Grande parte dos clientes destas unidades terão sido nacionais, pelo que as dormidas dos residentes ascenderam a "589,0 mil, representando 60,6% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 82,9% (-85,5% no mês anterior), situando-se em 383,7 mil".

"Em dezembro, 50,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (46,9% em novembro)", remata o INE

(Notícia atualizada pela última vez às 11h28)