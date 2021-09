Turismo: Agosto com mais de 7,5 milhões de dormidas, mais de metade de residentes

Turistas na Praia de Santa Bárbara na Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, Açores, 15 de junho de 2021. A Região Autonóma dos Açores promove a região como destino de férias seguras com a oferta de testes gratuitos à covid-19. Mais de um ano desde a pandemia da Covid 19, o setor do turismo já nota uma retoma mas que não se assemelha aos anos pré-pandemia. (ACOMPANHA TEXTO DE 17/06/2021) EDUARDO COSTA/LUSA © LUSA

Agosto é, para muitos portugueses, o mês típico de férias e muitos terão passado esse período em Portugal. Os dados preliminares do INE apontam que as unidades de alojamento para turistas contaram, no mês passado, com mais de 2,5 milhões de hóspedes - mais 35,6% que no mesmo período de 2020 -, dos quais mais de 1,5 milhões de pessoas eram residentes em Portugal. No que diz respeito às dormidas, foram registadas 7,5 milhões de dormidas, uma subida de 47,6% face ao período homólogo. Em agosto, os residentes realizaram 4,2 milhões de dormidas, "o valor mensal mais elevado desde que há registos".

"Os níveis atingidos em agosto de 2021 foram, no entanto, inferiores aos observados em agosto de 2019, tendo diminuído o número de hóspedes e de dormidas, 23,6% e 22,1%, respetivamente", diz o INE.

O INE destaca ainda que, no mês passado, 16,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.

(Em atualização)