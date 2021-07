Turismo com contração "sem precedente histórico" em 2020. Proveitos totais caíram mais de 65%

Praia de Carcavelos, na Área Metropolitana de Lisboa. (Carlos Manuel Martins/Global Imagens) © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Já não era segredo que o ano de 2020 tinha sido negro para a atividade turística, não apenas em Portugal mas em todo o mundo. No caso de Portugal, os dados já indicavam uma travagem a fundo no número de hóspedes, dormidas e proveitos fruto por um lado das limitações impostas para tentar travar a pandemia - incluindo à circulação entre países - e por outro, dos receios dos consumidores. O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou nesta quinta-feira, 8 de julho, as estatísticas do turismo que confirmam uma queda de mais de 60% das dormidas e hóspedes no ano passado face a 2019.

"Em 2020, estima-se que o número de chegadas a Portugal de turistas não residentes tenha atingido 6,5 milhões, correspondendo a uma diminuição de 73,7% face a 2019 (crescimento de 7,9% em 2019). Espanha manteve-se como o principal mercado emissor de turistas internacionais (quota de 28,5%), tendo registado um decréscimo de 70,5% em 2020", diz o gabinete de estatística.

Ao contrário do que acontecia até à pandemia, o Reino Unido não foi em 2020 o principal mercado emissor de turistas para Portugal. O corredor aéreo do Reino Unido para Portugal esteve aberto por poucas semanas, o que terá penalizado a vinda de turistas para Portugal.

Os estabelecimentos de alojamento turístico (hotelaria, alojamento local e turismo no espaço rural/habitação), contaram com 10,4 milhões de hóspedes, menos quase 62% que em 2019 e 25,8 milhões de dormidas, uma quebra de 63,2% face ao ano anterior. Quanto aos proveitos totais, o INE indica que alcançaram a fasquia dos 1,4 mil milhões de euros, o que ainda assim representa uma queda de 66,3% face aos de 2019. Tal como os dados tinham já indicado, os proveitos de aposento foram os que mais contribuíram para os proveitos totais. Os proveitos de aposento ascenderam a 1,1 mil milhões de euros, menos quase 68% que em 2019.

"A pandemia Covid-19 afetou fortemente o setor da atividade turística em 2020, ano em que se registaram decréscimos de 61,6% no número de hóspedes e de 63,2% no número de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico (hotelaria, alojamento local e turismo no espaço rural/habitação), após acréscimos de 7,9% e 4,6% em 2019. Este impacto da pandemia também se fez notar no indicador proveito médio por dormida, que em 2020 diminuiu 9,4% e atingiu 41,7 euros (46,0 euros em 2019; +3,2% face a 2018)", diz o gabinete de estatística.

A descida nos proveitos ocorreu em todos os segmentos de alojamento. Na hotelaria, o proveito médio por dormida recuou 10,5% em 2020 para 43,1 euros. E no alojamento local (com mais de dez camas que é o que é contabilizado para efeitos estatísticos) o proveito médio por dormida desceu mais de 11% para 29,6 euros.

"Em 2020, o Alentejo foi a região que registou maior proveito médio por dormida (48,0 euros) e a que apresentou maior crescimento deste indicador (+8,6%). Na Área Metropolitana de Lisboa o proveito médio por dormida foi 45,3 euros tendo decrescido 22,1%, a maior redução entre todas as regiões", salienta o gabinete de estatística.