Turismo de Portugal e Beta-i procuram startups para acelerar a transição energética no Turismo

© DR

O Turismo de Portugal e a consultora de inovação colaborativa Beta-i, em parceria com a EDP, estão à procura de startups que contribuam para a promoção da sustentabilidade no turismo e que encontrem soluções para acelerar a transição energética no setor.

A quinta edição do programa The Green Journey visa "reforçar o posicionamento de Portugal enquanto destino turístico sustentável e seguro" e procura startups de todo o mundo para colaborar com empresas no turismo "para o desenvolvimento de projetos-piloto que visem promover a eficiência energética, reduzir o impacto ambiental e promover Portugal enquanto um destino de eleição para turistas e empresas preocupados com a gestão ambiental do setor", explicam os parceiros em comunicado.

Entre abril e novembro, as melhores startups selecionadas e as empresas parceiras do programa irão desenvolver pilotos sob a gestão técnica da consultora Beta-i, focados no tema da transição energética.

"O setor do turismo tem que ser visto como líder na transformação digital e é nesse sentido que o The Journey tem vindo a atuar ao longo destes últimos quatro anos. Foram mais de 1400 startups participantes, milhares de pessoas envolvidas e seis milhões de euros de investimento num programa (Programa FIT - Fostering Innovation in Tourism) que nos tem dado um enorme retorno. Este ano, por trás deste impulso à tecnologia, decidimos incluir a componente da sustentabilidade, da proteção pelo planeta e o respeito pelas pessoas como elementos essenciais para o crescimento do setor", explicou Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, na apresentação do programa que decorreu na BTL.

Nas últimas quatro edições, o programa recebeu mais de 400 soluções e modelos de negócio para avaliação, vindas de quase 80 países, e selecionou 56 startups para colaborar com 20 parceiros do setor dando origem a 51 pilotos com impacto real na indústria.