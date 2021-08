Turismo de Portugal lança escola de verão online para lusodescendentes em setembro

Turismo de Portugal lança escola de verão online e gratuita para lusodescendentes em setembro, entre os dias 13 e 17 (Imagem de arquivo)

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Agosto, 2021 • 17:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As escolas de Hotelaria do Turismo de Portugal vão realizar, entre 13 e 17 de setembro, uma nova edição da 'summer shool', iniciativa gratuita e online, desta vez dirigida aos lusodescendentes.

"Entre 13 e 17 de setembro de 2021, as escolas de Hotelaria do Turismo de Portugal realizam mais uma edição da 'Summer School' que será, pela primeira vez, direcionada aos lusodescendentes", anunciou, em comunicado, o Ministério da Economia.

Nesta edição, que é gratuita e online, participam as escolas de Hotelaria e Turismo do Porto, Oeste, Estoril, Portalegre e Portimão.

Os participantes podem assistir às aulas em português ou inglês, sendo que nas aulas lecionadas em linga inglesa haverá também a introdução de vocabulário em português.

O curso inclui sessões diárias de duas horas em cada uma destas línguas e tem por objetivo promover a valorização das competências e do emprego.

Segundo o mesmo documento, o programa abrange temáticas como "uma viagem pelo país", cultura, gastronomia, património e enoturismo.

"Esta ação ajuda os jovens de origem portuguesa a conhecer melhor o nosso país e é certamente uma forma de os atrair a voltar, nomeadamente para estudar, e também um fator de disseminação da cultura e dos valores portugueses associados aos principais ativos turísticos", afirmou, citada no mesmo documento, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Por sua vez, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, defendeu ser "muito importante que os lusodescendentes possam ter o contacto próximo com a grande diversidade geográfica e com a riqueza cultural do país".

Para a governante, o aprofundamento desse contacto é "essencial para que estes jovens, tão importantes para o futuro de Portugal, conheçam as potencialidades que este lhes oferece a nível académico, profissional ou de lazer".

Em 2020, a 'Summer School' contou com a participação de mais de 400 pessoas.