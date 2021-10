Turismo: Dormidas até setembro já superaram o valor total de 2020

Turistas visitam Santa Iria, Ilha de São Miguel, Açores, 15 de junho de 2021. A Região Autonóma dos Açores promove a região como destino de férias seguras com a oferta de testes gratuitos à covid-19. Mais de um ano desde a pandemia da Covid 19, o setor do turismo já nota uma retoma mas que não se assemelha aos anos pré-pandemia. (ACOMPANHA TEXTO DE 17/06/2021) EDUARDO COSTA/LUSA © LUSA

A atividade turística em Portugal manteve a tónica de retoma em setembro. Por um lado, no acumulado dos nove meses de 2021 o número de dormidas já supera o total registado no ano passado, e por outro, e olhando apenas para setembro, as dormidas de estrangeiros foram, pela primeira vez desde o início da pandemia, superiores às dos residentes. Ainda assim, os números continuam abaixo do registado antes da pandemia.

Mas vamos por partes. De janeiro a setembro, as unidades de alojamento para turistas contaram com 9,8 milhões de hóspedes, mais 14,4% que no mesmo período do ano passado, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada nesta sexta-feira, 29 de outubro. Destes quase 10 milhões de pessoas que se hospedaram em unidades nacionais, a fatia de leão - 6,2 milhões - eram residentes em território nacional. O peso do mercado interno na atividade tem sido claro ao longo da pandemia. Para se ter uma ideia, em 2019, o mercado doméstico contribuía com cerca de um terço para a atividade turística.

O número de hóspedes estrangeiros até setembro ascendeu a 3,5 milhões de pessoas, mais 7,1% que no mesmo período do ano passado. Mas, além deste valor ser já superior ao do período homólogo de 2020, não está muito longe do registado no total do ano de 2020, quando Portugal recebeu 3,9 milhões de hóspedes não residentes.

O Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa (AML) foram as duas regiões que mais captaram hóspedes até setembro.

No que diz respeito às dormidas, foram registas 25,8 milhões no acumulado dos nove meses, o que reflete uma subida de 19,5% face aos primeiros nove meses do ano passado. "As dormidas registadas nos primeiros nove meses de 2021 já superaram o valor registado para a totalidade do ano de 2020", afirma o INE.

Até setembro de 2021, 14,5 milhões de dormidas foram realizadas por residentes e 11,2 milhões por não residentes. O Algarve foi a região que captou mais dormidas, tendo superado a fasquia dos 8 milhões. A AML foi a segunda região com mais dormidas, tendo tido 4,5 milhões de dormidas. A maioria das dormidas foi realizada na hotelaria.

"No 3º trimestre de 2021, as dormidas decresceram 30,7% face ao mesmo período de 2019 (+15,8% nos residentes e -52,6% nos não residentes). Comparando com o 3º trimestre de 2020, registaram-se acréscimos de 57,1% (+31,5% nos residentes e +102,4% nos não residentes)", diz o gabinete de estatística.

Setembro

Em setembro, o setor do alojamento turístico contou com quase 2,1 milhões de hóspedes, o que representa um subida de 52,3% face ao mesmo mês do ano passado. Pouco mais de um milhão destes hóspedes eram residentes em território nacional e mais de 968 mil residiam no estrangeiro. O Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa (AML) concentraram mais de 900 mil hóspedes neste mês (463,9 mil no Algarve e 463,5 mil na AML).

As unidades de alojamento para turistas registaram quase 5,6 milhões de dormidas em setembro, uma subida de 58,4% face ao período homólogo de 2020, segundo os dados do INE. Deste valor total de dormidas, mais de três milhões foram realizadas por cidadãos não residentes em Portugal, sendo que esta é a primeira vez desde o início da pandemia que as dormidas de estrangeiros superam as dos residentes. O Algarve e a AML foram também as regiões que captaram mais dormidas em setembro, mas a diferença é maior: foram 1,8 milhões no Algarve e 1,06 milhões na AML.

A maioria das dormidas foi realizada em hotelaria - 4,5 milhões -, sendo que as unidades de alojamento local (com dez camas ou mais, que são as que entram nas estatísticas) captaram 755,9 mil. O gabinete de estatística nota ainda que, em setembro, 19,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.

"Os níveis atingidos em setembro de 2021 foram, no entanto, inferiores aos observados em setembro de 2019, tendo diminuído o número de hóspedes e de dormidas, 28,9% e 26,6%, respetivamente", diz o INE.