Turismo: Dormidas caem mais de 60% e proveitos totais mais de 65% até novembro

Entre janeiro e novembro de 2020, as unidades de alojamento para turistas em Portugal acolheram 10,06 milhões de hóspedes, muito longe dos mais de 25 milhões registados nos primeiros 11 meses de 2019 e o que traduz uma quebra de 60,6%, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, 15 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). As dormidas ficaram também muito aquém: até novembro, as unidades de alojamento tiveram pouco mais de 25 milhões de dormidas, o que reflete uma queda homóloga de 62,5%.

Os viajantes nacionais são os principais clientes das unidades de alojamento: dos mais de 10 milhões de hóspedes, mais de 6 milhões são residentes em Portugal, tendo sido responsáveis por mais de 13 milhões de dormidas até novembro. Dada esta forte quebra, os proveitos também recuaram significativamente.

Os proveitos totais, entre janeiro e novembro do ano passado, ascenderam a 1,4 mil milhões de euros - longe dos mais de 4 mil milhões registados no período homólogo, o que representa uma quebra de 65,7%. Dada a redução do número de eventos e festividades, a venda de camas foi o que mais contribuiu para este valor de proveitos totais. Assim, os proveitos de aposento superaram os 1,05 mil milhões de euros o que, ainda assim, aponta para uma quebra de 65,9%.

A forte quebra na atividade turística em Portugal (e no resto do mundo) deve-se à pandemia de covid-19. Portugal é um País fortemente dependente do turismo externo. No ano de 2019, os turistas residentes representaram cerca de 30% do total. Contudo, em 2020, e dadas as restrições aplicadas tanto em Portugal, como no resto da Europa - principais mercados emissores de turistas para o País -, o turismo interno assumiu um peso significativo.

Dormidas recuam 77% em novembro

Sem grandes eventos a realizarem-se de forma presencial - como a Web Summit, que costuma ser no início de novembro, em Lisboa - e com muitas famílias portuguesas a trabalhar e as crianças de regresso às escolas, o número de hóspedes e dormidas caiu mais de 70% em novembro. As unidades de alojamento para turistas contaram com pouco mais de 407 mil hóspedes, menos 76,8% do que no mesmo mês de 2019. E foram concretizadas 940 mil dormidas, uma quebra de 76,9%.

Os proveitos totais foram de 47,1 milhões de euros, uma queda de 79,5% e os proveitos de aposento fixaram-se em 32,8 milhões de euros, diminuindo 80,2%.

O INE indica ainda que em novembro, 46,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (33,4% em outubro).

(Notícia atualizada pela última vez às 11h38)