Turismo: Dormidas caíram quase 80% até maio face a 2019

Dadas as elevadas restrições que estiveram em vigor nos primeiros meses do ano não é de estranhar que a atividade turística continue até maio a registar níveis muito baixos face, quer a 2020 - quando os efeitos da pandemia se começaram a sentir apenas em meados de março -, quer a 2019. Os dados divulgados esta quinta-feira, 15 de julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, de janeiro a maio de 2021 houve uma diminuição de 48,8% das dormidas totais. Ou seja, nos primeiros cinco meses deste registaram-se 4,7 milhões de dormidas quando, em igual período de 2020, houve 9,3 milhões de dormidas.

A maioria das dormidas nas unidades de alojamento em Portugal foram realizadas por viajantes residentes - 3,1 milhões nos primeiros cinco meses -, o que confirma a tendência que já vinha a ser registada de poucos turistas estrangeiros. É importante salientar que, neste período, existiam limites às viagens mesmo dentro da União Europeia.

O INE aponta que, até maio, as regiões que apresentaram menores diminuições no número de dormidas foram o Alentejo (-0,4%), a Região Autónoma dos Açores (-16,4%), o Centro (-26,8%) e o Norte (-39,3%). "As restantes regiões registaram decréscimos superiores a 50%". O gabinete de estatística indica também que, neste período, "em termos de dormidas de residentes, registaram-se aumentos na Região Autónoma da Madeira (+23,6%), no Alentejo (+16,9%), na Região Autónoma dos Açores (+13,9%) e Algarve (+8,9%)".

"Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas registaram uma diminuição de 79,7% (-53,3% nos residentes e -90,1% nos não residentes)", nota ainda o gabinete de estatística.

O número de hóspedes nos primeiros cinco meses do ano foi também muito inferior mesmo ao registado em 2020. As unidades de alojamento para viajantes acolheram 2,2 milhões de pessoas, o que reflete uma queda de 42,3% face ao período homólogo de 2020. Destes cerca de 2,2 milhões de hóspedes, mais de 1,7 milhões tinham residência em Portugal.

"Neste período, os proveitos registaram diminuições de 47,8% no total e 46,3% relativos a aposento", indica o INE. Dada a forte quebra nas dormidas, a receita obtida com o acolhimento de hóspedes - proveitos de aposento - diminuíram. Mesmo antes da pandemia, os proveitos de aposento eram os que davam o maior contributo para os proveitos totais. Contudo, e dado que para travar a pandemia eventos com um elevado número de pessoas - como casamentos, conferências e festas -, que muitas vezes se realizavam nestas unidades, foram proibidos, tendo estado assim essa fonte de receita quase encerrada, levando assim à queda dos proveito totais.

Maio com dois milhões de dormidas

As unidades de alojamento para turistas contaram com pouco mais de dois milhões de dormidas em maio, realizadas por 989 mil hóspedes, o que representa subidas muito expressivas face ao mesmo mês de 2020, época em que o País estava ainda com muitas restrições, o que significou que a atividade esteve quase parada. Ainda assim, nota para o facto de, em maio, Portugal já ter recebido turistas estrangeiros: foram quase 282 mil hóspedes, que foram responsáveis por 800 mil dormidas. Neste mês, Portugal estava na lista verde do Reino Unido, o que contribuiu para a vinda de turistas britânicos para Portugal.

"Os níveis atingidos em maio de 2021 foram, no entanto, inferiores aos observados em maio de 2019, tendo o número de hóspedes e de dormidas diminuído 62,3% e 68,6%, respetivamente. Comparando ainda com maio de 2019, observaram-se decréscimos de 22,3% nas dormidas de residentes e 83,8% nas dormidas de não residentes", diz o INE.

Em maio deste ano, os proveitos totais registados nos estabelecimentos de alojamento turístico alcançaram os 126,8 milhões de euros. Os proveitos de aposento cifraram-se nos 91,7 milhões de euros. "Comparando com maio de 2019, os proveitos totais diminuíram 68,9% e os relativos a aposento decresceram 69,7%", diz o INE.