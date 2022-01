Turismo: Dormidas disparam 40% até novembro, mas continuam muito abaixo dos níveis de 2019

Ribeira, Porto © André Rolo/Global Imagens

As unidades de alojamento turístico viveram um novembro de 2021 muito melhor que o mesmo mês de 2020, mas ainda assim distante do que foi em 2019. O mesmo acontece no acumulado dos 11 meses de 2021: face ao mesmo período de 2020, o número de hóspedes subiu quase 35% e as dormidas mais de 40%. Contudo, comparando com 2019, os números ainda estão abaixo.

Os dados preliminares da atividade turística, divulgados esta segunda-feira pelo INE, mostram que, em novembro, o setor do alojamento turístico registou mais de 1,4 milhões de hóspedes e mais de 3,5 milhões de dormidas em novembro. Estes números representam fortes subidas face ao período homólogo do ano passado: um crescimento de 265,5% nos hóspedes e de 287,7% nas dormidas.

"As dormidas na hotelaria (82,0% do total) aumentaram 309,6% (-13,8% face a novembro de 2019). As dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 14,8% do total) cresceram 215,2% (-11,1% face ao mesmo mês de 2019) e as de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 3,2%) aumentaram 197,0% (+33,6% face a novembro de 2019)", aponta o INE.

Em novembro, as unidades de alojamento contaram com mais estrangeiros que residentes. Tiveram 749 mil hóspedes estrangeiros, uma subida de 582% face a novembro de 2020. No que diz respeito a dormidas, os estrangeiros também foram responsáveis por mais dormidas que os residentes. Em novembro, o mercado externo foi responsável por 2,3 milhões de dormidas, mais 486%.

"Os níveis atingidos em novembro de 2021 foram, no entanto, inferiores aos observados em novembro de 2019, tendo diminuído o número de hóspedes e de dormidas, -17,0% e -12,4%, respetivamente", descreve o gabinete de estatística.

Em novembro, 33,8% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes

11 meses

Entre janeiro e novembro, as unidades de alojamento para turistas contaram com mais de 13,4 milhões de hóspedes, uma subida de 34,4% face ao mesmo período de 2020. No acumulado do ano, a maioria dos hóspedes eram residentes em território nacional: 7,9 milhões de residentes. No que diz respeito às dormidas, e segundo os dados preliminares do INE, no acumulado dos 11 meses foram 34,8 milhões. Também neste caso, a maioria foi realizada por residentes - 17,6 milhões - mas os estrangeiros não ficaram muito atrás - 17,1 milhões de dormidas.

"Nos primeiros onze meses do ano, verificou-se um aumento de 40,4% das dormidas totais (+36,0% nos residentes e +45,3% nos não residentes). Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 47,7% (-10,8% nos residentes e -63,3% nos não residentes)", diz o INE.

"Nos primeiros onze meses de 2021, os principais crescimentos registaram-se nos mercados irlandês (+199,5%), polaco (+170,4%), norte americano (+120,8%) e suíço (+100,7%). As maiores diminuições verificaram-se nos mercados chinês (-63,1%), canadiano (-49,3%), russo (-31,4%) e brasileiro (-22,7%).", acrescenta.