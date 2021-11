Turismo: Dormidas subiram 31% até outubro

Baía de Câmara de Lobos - Miradouro de Winston Churchill - na Madeira. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Os dez primeiros meses deste ano foram melhores para a atividade turística que os do mesmo período de 2020, pelo menos em termos de hóspedes e dormidas, para já. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), aponta que entre janeiro e outubro deste ano, as unidades de alojamento para turistas contaram com 11,9 milhões de hóspedes, o que representa uma subida de 24,9% face ao mesmo período do ano passado.

A maioria dos hóspedes, tal como tem acontecido desde o início da pandemia, são residentes em Portugal - 7,2 milhões de pessoas - o que, ainda assim, representa uma subida de 23,1% face ao mesmo período do ano passado. O aliviar das restrições em vários mercados europeus a partir deste verão, permitida devido à vacinação em muitos casos, levou a que os estrangeiros comecem gradual a visitar mais Portugal. Até outubro, foram 4,7 milhões de pessoas residentes fora de Portugal que se hospedaram nas unidades de alojamento nacionais, o que significa um crescimento de 27,7% face ao mesmo período do ano passado.

Quanto a dormidas, nos dez primeiros meses de 2021 foram registadas 31,3 milhões de dormidas, o que se traduz num crescimento de 31% face ao período entre janeiro e outubro de 2020. Deste valor total, 16,4 milhões de dormidas foram realizadas por residentes, mais 31,9% que no mesmo período do ano passado. E 14,8 milhões de dormidas foram de estrangeiros, uma subida de 30% face ao período entre janeiro e outubro de 2020.

Os dados preliminares não indicam ainda os valores relativos aos proveitos, devendo esses serem conhecidos aquando da divulgação dos números finais de outubro, algo previsto para dezembro.

Olhando apenas para o mês de outubro, os dados do gabinete de estatística mostram que, as unidades de alojamento contaram com 2,1 milhões de hóspedes, uma subida acentuada de 115,5% face ao mesmo mês de 2020, altura em que pouco mais de 990 mil pessoas se hospedaram nas unidades portuguesas. E um dado interessante é que mais de metade não residiam em Portugal. Ou seja, 1,12 milhões eram estrangeiros.

Quanto às dormidas, em outubro foram registadas 5,4 milhões, o que significa uma subida de 139% face a outubro de 2020. Tal como no indicador dos hóspedes, a maioria das dormidas foi de estrangeiros: 3,5 milhões de dormidas.

Outro dado revelado pelo INE é que todas as regiões do País registaram aumentos no número de dormidas. Contudo, comparando com outubro de 2019, o Alentejo registou um crescimento de quase 15% e a Madeira de quase 4%. As outras regiões apresentaram descidas.

Em outubro, 24,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (20,5% em setembro), nota ainda o INE.