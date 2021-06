Turismo: Em 2019, Portugal contou com 33 milhões de dormidas feitas através de plataformas

Lisboa, 23/03/2020 - Coronavírus - Covid19, Lisboa uma cidade quase deserta. Miradouro da Graça (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida/Global Imagens

No último ano antes da pandemia, 2019, 554 milhões de noites em alojamento para turísticas foram reservas através de uma destas quatro plataformas online: Airbnb, Booking, Expedia Group e Tripadvisor. Portugal foi um dos destinos mais procurados em termos de países. No que diz respeito a cidades, Lisboa foi a cidade portuguesa mais procurada.

Esta é uma das conclusões reveladas pelo Eurostat nesta terça-feira, 29 de junho. O gabinete europeu de estatística, após o acordo entre Bruxelas e estas quatro empresas, publicou os primeiros dados sobre alojamento de curta duração fornecidos por estas plataformas. A recolha dos dados neste caso é feita através de "canais inexplorados anteriormente", como dados sobre reservas nestas plataformas, explica o Eurostat.

Em 2019, e de acordo com estes números, Portugal foi o quinto destino na UE em que mais turistas reservaram alojamento através de uma destas quatro plataformas, tendo o país obtido mais de 33 milhões de dormidas. Destas, cerca de 30,6 milhões foram realizadas em Portugal Continental. Os dados mostram ainda que das mais de 33 milhões de dormidas - que representaram 2,6 milhões de estadias - 29,1 milhões foram de turistas estrangeiros.

Espanha lidera esta tabela, tendo conseguido 112 milhões de dormidas, seguida da França, que contou com 109 milhões, de Itália, que teve 83 milhões de dormidas e da Alemanha, que teve 40 milhões de dormidas.

Olhando para os principais destinos citadinos, a região de Paris liderou com 15,1 milhões de dormidas. Barcelona foi a segunda cidade, com 11,3 milhões de dormidas, seguida de Roma, com 10,4 milhões de dormidas. E, em quarto lugar, está Lisboa com 10,48 milhões de dormidas, das quais mais de 10 milhões foram de não residentes. Madrid surge na quinta posição com 8,3 milhões. O Porto está em décimo lugar, com 5,2 milhões de dormidas marcadas através de uma destas quatro plataformas, das quais 4,8 milhões eram internacionais.

Por regiões, Andaluzia foi a que teve maior número de dormidas em 2019 (25,9 milhões), seguida pela croata Jadranska Hrvatska, com 24,5 milhões, e pela Catalunha com 21,4 milhões.