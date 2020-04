Turismo em Espanha perderá 55 mil milhões em receitas

A pandemia de Covid-19 está a afetar toda a Europa e o setor do turismo é um dos mais fustigados. Tal como em Portugal, em Espanha a atividade turística tem um peso importante para a economia do país. Com os espanhóis, e grande parte dos europeus, em confinamento, os prejuízos são elevados para o setor. A associação espanhola Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) já começou a fazer as contas e estima que as perdas ao nível de faturação para o setor em Espanha possam ascender pelo menos aos 55 mil milhões de euros.

Este estudo realizado pela associação, e citado pelo jornal Cinco Días, aponta que a atividade turística será afetada ainda durante uma parte do verão, considerada época alta e meses em que o setor tem mais receitas. A confirmar-se este cenário, a quebra das receitas será na casa dos 32% neste ano e vai traduzir-se numa queda de vários pontos do PIB de Espanha.

“As medidas de restrição da mobilidade, encerramento de estabelecimentos e operações por questões sanitárias, que apoiamos desde o primeiro momento por uma questão de responsabilidade e solidariedade, prejudicam muito a nossa atividade, com uma intensidade e velocidade maior do que a qualquer outro setor da economia espanhola”, nota a associação citada pelo jornal.

A Espanha é o segundo país europeu mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, estando atrás apenas da Itália. Espanha conta já com um número oficial de mortos devido a esta doença que supera as 9 mil pessoas. O número de infetados, de acordo com o El País, supera já as 102 mil pessoas.