Turismo ferroviário é aposta do Governo para 2020

O turismo ferroviário está na mira do Governo para 2020. Esta proposta consta do relatório do Orçamento do Estado para o próximo ano e surge poucos dias depois de ter sido feito a primeira de três viagens experimentais com comboios a carvão-vapor na linha do Vouga.

“Será incentivada a capacitação de Portugal como destino turístico sustentável e inteligente, para a valorização da autenticidade e do território, gestão de fluxos de procura, mobilidade e desconcentração da procura ao longo do País e ao longo do ano, posicionando-o como destino de referência no turismo de natureza, sendo desenvolvido um programa de turismo ferroviário”, refere o documento entregue na segunda-feira na Assembleia da República.

Atualmente, esta oferta de turismo só existe sazonalmente na região do Douro. Mas há mais regiões e linhas capacitadas para acolher este tipo de viagens, que são procuradas pelos aficionados portugueses e estrangeiros da ferrovia.

