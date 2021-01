Turismo Fundos investiu 15 milhões para comprar imóveis de turismo e permitir aluguer

O turismo vinha a crescer nos últimos anos nos Açores. A pandemia travou essa tendência. © Foto: EDUARDO COSTA /LUSA

O governo, no âmbito de uma iniciativa de sale & leaseback, lançada em junho, já apoiou 12 proprietários de imóveis de turismo, no valor de mais de 15 milhões de euros. A maioria das candidaturas recebidas é de imóveis de hotelaria, localizados nos territórios de baixa densidade.

Para o turismo, o arranque de 2020 dava o mote para mais um ano de recordes. Os meses de janeiro e fevereiro tiveram mais, hóspedes, dormidas e proveitos que o período homólogo. Contudo, a partir de março, devido à pandemia, o setor tem registado quebras significativas: muitos hotéis continuam fechados e os que estão abertos têm muito poucos hóspedes, o que se traduz numa quebra de receitas e dificuldades para muitos proprietários. Por isso, em junho, o governo, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, lançou a iniciativa OpenCall202020. Esta medida, que é executada pela Turismo Fundos, permite que os proprietários de imóveis de turismo os vendam ao Estado, mas que continuem como arrendatários dos mesmos (sale&leaseback).

"Foram recebidas, no âmbito da OpenCall202020, 45 propostas de operação, num montante superior a 100 milhões de euros, tendo sido aprovadas até ao momento 12 operações num montante total de cerca de 15,6 milhões de euros", diz ao Dinheiro Vivo, fonte oficial da Turismo Fundos.

Para poderem ser elegíveis para este apoio, as empresas proprietárias dos imóveis afetos à atividade turística ou industrial têm de cumprir alguns requisitos, nomeadamente ter a sua situação regularizada perante o Fisco e a Segurança Social. "De entre as candidaturas recebidas cerca de ¾ referem-se a imóveis afetos a atividade turística, sobretudo a hotelaria, e ¼ a imóveis industriais. Em relação aos imóveis turísticos mais de metade localizam-se em territórios de baixa densidade", indica o Turismo Fundos. "No que se refere aos imóveis industriais, cerca de 70% localizam-se na região centro".

Com esta medida, o executivo de António Costa quer dar liquidez às empresas de forma que consigam investir na adaptação, requalificação, sustentabilidade e modernização dos imóveis afetos ao turismo ou atividade industrial. O balanço que a sociedade gestora faz da iniciativa é "muito positivo". "As entidades proponentes têm reconhecido que este instrumento financeiro, que se caracteriza pela venda e subsequente arrendamento de um imóvel, com opção de compra, é muito adequado às suas atuais necessidades", diz ainda.

O orçamento da OpenCall202020 é 60 milhões de euros e a Turismo Fundos diz estar "focada na avaliação das candidaturas apresentadas, no sentido de assegurar a decisão sobre as mesmas no mais curto espaço de tempo, até ao limite do orçamento definido (60milhões de euros) e, assim, fazer chegar a liquidez às empresas".

"A decisão sobre o lançamento de novas edições será tomada oportunamente, concluída que esteja esta edição e no quadro de uma atuação mais global do Ministério da Economia e Transição Digital, em particular no que toca aos instrumentos de apoio à retoma", remata.