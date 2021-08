Turismo em julho melhor que mesmo mês do ano passado, mas 40% abaixo de 2019

Ilha da Culatra ( ilha-barreira situada na Ria Formosa). Praia da Ilha da Culatra. (Maria João Gala /Global Imagens) © Maria João Gala /Global Imagens

Melhor que 2020, mas pior que 2019. A estimativa rápida do INE, relativamente à atividade turística, mostra que, em julho, as unidades de alojamento para turistas em Portugal contaram com 1,6 milhões de hóspedes e 4,5 milhões de dormidas. Face ao mesmo mês de 2020, regista-se uma subida de 59,6% nos hóspedes e um crescimento de 71,9% no que diz respeito às dormidas.

O mês de julho do ano passado ficou marcado pela pandemia. Na altura, estavam em vigor algumas medidas restritivas, embora fosse permitido circular entre concelhos. Porém, a evolução da pandemia no mês passado era diferente da realidade de julho de 2020: no mês passado, em Portugal e em vários países do Velho Continente, o processo de vacinação era já uma realidade com as taxas de vacinação a serem elevadas - sendo que em grande parte dos países, a população mais idosa e que enfrenta mais riscos de doença grave devido ao novo coronavírus estava já praticamente toda vacinada, tendo o processo de imunização avançado para as faixas etárias mais jovens - o que deu mais confiança para viajar.

Em julho, dos 1,6 milhões de hóspedes que passaram pelas unidades de alojamento para turistas, mais de um milhão eram residentes em território português. Assim, estes viajantes foram responsáveis por mais de 2,6 milhões de dormidas.

No entanto, quando se compara julho de 2021 com o mês homólogo de 2019, verifica-se que os indicadores mostram que a atividade se encontra abaixo do registado antes da pandemia. O número de hóspedes recuou 42,5% e as dormidas 45%, de acordo com o INE. Sendo que, "comparando ainda com julho de 2019, observa-se um crescimento de 6,4% nas dormidas de residentes e um decréscimo de 67,6% nas dormidas de não residentes".

Nos sete meses do ano, as unidades de alojamento para turistas contaram com 5,2 milhões de hóspedes, uma descida de 2,7% face ao período entre janeiro e julho de 2020. E foram registadas 12,6 milhões de dormidas, uma quebra de 2,4% face ao mesmo período do ano passado.

Ao contrário do que aconteceu em 2021, os primeiros dois meses do ano passado foram de crescimento para a atividade turística, com o número de hóspedes e dormidas acima do registado no mesmo período do ano anterior. Os efeitos da pandemia só começaram a sentir-se em meados de março de 2020. Contudo, nos primeiros meses deste ano, e com o objetivo de combater a pandemia, foram implementadas em Portugal várias medidas restritivas, levando a um confinamento quase geral.

O INE nota ainda que em julho, 19,1% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (26,0% em junho).