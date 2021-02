Turismo: Paz do interior é arma para ganhar a gregos e espanhóis

Passeio de barco . Cruzeiro ambiental nas águas do Douro internacional. © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O turismo é um setor muito relevante para várias economias europeias e se a pandemia o atirou ao chão poucos duvidam de que, assim que a covid der tréguas, o setor começará de imediato a recuperar o tempo perdido. Uma das armas que Portugal tem para bater a concorrência passa por conseguir manter oferta e recursos humanos que elevaram o destino ao topo dos principais rankings internacionais. Mostrar um Portugal que vai além do sol e praia, que tem territórios onde o clima também é ameno, o distanciamento social é garantido e as paisagens e a natureza permitem passeios e descanso, é outro trunfo.

Os dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC na sigla inglesa) indicam que o peso do turismo (o contributo total, contando assim com os efeitos diretos, indiretos e induzidos) foi de 16,5% no PIB português em 2019 (últimos dados). No caso de Espanha, teve um peso de 14,3%, no caso de Itália foi 13% e de 20,8% no caso da Grécia em 2019. Estes três mercados são tipicamente concorrentes de Portugal, disputando o mesmo tipo de cliente. Com a pandemia a castigar as economias, as diferentes geografias vão querer posicionar-se com o destino a visitar.

Vera Barros, economista especializada na área do turismo, em entrevista ao Dinheiro Vivo, nota que "a concorrência já existia" e que "não houve nenhuma alteração estrutural do que são as áreas de destino. A atratividade que Portugal tinha, mantém-se nos seus fatores mais intrínsecos. Temos um eventual problema que é o de garantir que não se perde qualificações, oferta de alojamento e de atividades. Essa é uma parte importante e é aí que esta situação pode ter algum impacto".

O ano de 2019 foi de novos recordes para o turismo e janeiro e fevereiro de 2020 estavam a dar sinais de que os ventos iriam continuar de feição. A pandemia arrastou o setor para uma crise grave, com as dormidas, nas unidades de alojamento em Portugal, em 2020, a atingirem níveis de 1993, quando a oferta e a qualificação eram bem distintas. Vera Barros não tem dúvidas de que é importante "permitir que as empresas sobrevivam a esta fase difícil e, aí, podemos ter diferenças ao nível dos países que connosco concorrem".

Depois de quase um ano de pandemia, muitos são os que fazem planos para viagens. A questão sanitária vai manter-se, pelo menos a médio prazo, e o facto de o destino ser considerado seguro é importante. Na primeira vaga, "comportámo-nos bastante bem", em especial se for feita uma comparação com Itália e Espanha. Contudo, os dados recentes têm levado a uma cobertura mediática internacional que "não nos favorece". "Não sei até que ponto é que vai afetar duradouramente a imagem" de Portugal, diz.

O Carnaval vai decorrer em pleno confinamento e a Páscoa, que este ano calha a 4 de abril, não será igual a 2019. Mas os operadores esperam que o verão possa ser já de alguma recuperação, até porque, tipicamente, em momentos de crise, os viajantes tendencialmente procuram destinos de proximidade. Os principais mercados emissores de turistas para Portugal são europeus, estando à distância de um voo de duas ou três horas, tal como para Espanha, Itália e nalguns casos Grécia. Então como fintá-los?

"O segredo está em aproveitarmos o que me parece uma vantagem face aos competidores, que é a pequenez do nosso território. Somos um país que tem uma oferta diversificada: sol e praia em determinadas regiões, city break noutras, turismo de natureza, turismo gastronómico, enologia, etc.", responde Vera Barros. "O que temos de fazer é aproveitar toda esta diversidade num território pequenino neste sentido: uma pessoa aterra em Lisboa ou no Porto, ou em Faro, e num instante chega ao Douro ou a uma aldeia de xisto, ao Alentejo, onde o turismo tem um âmbito de maior desconcentração, por exemplo. Tem de ser por aqui que temos de ir", acrescenta.

Historicamente, Portugal conta com três destinos turísticos - Lisboa, Algarve e Madeira -, embora nos últimos anos o Norte tenha vindo a crescer e a Madeira a perder algum relevo, penalizada nomeadamente pela falência de algumas companhias aéreas low-cost. O brexit pode ser mais uma dor de cabeça para o arquipélago mas também para o Algarve.

Tripla desconcentração

A catedrática diz-se defensora de uma tripla desconcentração. "Desconcentração no tempo, combatendo a sazonalidade; desconcentração de mercados emissores, uma vez que os nossos três principais mercados emissores têm uma fatia muito grande, por isso, era importante chegar a novos; e uma desconcentração no território. Isto é algo que defendia antes da pandemia e acho que agora se pode revelar uma vantagem maior do que antes."

Mas esta desconcentração levanta questões. O turismo de cidade - bastante relevante em Lisboa e Porto - será penalizado, embora Vera Barros admita que o apetite dos mais jovens possa continuar a ser por grandes centros urbanos. O Algarve, destino marcadamente de sol e praia e que tem apostado na diversificação nomeadamente através do golfe, poderá ter de continuar a tentar complementar esse produto e a olhar outras opções.

"No caso da Madeira, o que tem de excecional é a natureza. Esse é o seu produto e é por aí que tem de ir. Tanto a Madeira como o Algarve têm de fazer o trabalho de diversificação de mercado, até porque o inglês provavelmente vai sofrer alguma inversão . E têm de trabalhar ao nível do produto também porque são dois destinos que estão em ciclos diferentes", remata.