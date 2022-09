Turismo Porto e Norte diz que falta de recursos humanos põe em risco qualidade do serviço

V. N. de Gaia 27/ 03/ 2022 - Festa de São Gonçalo percorreu as ruas de Gaia. O desfile com as cabeças de São Gonçalo e São Cristóvão passou por várias zonas da cidade de Gaia, ao som de elementos da Associação dos Mareantes do Rio Douro, nomeadamente no Candal, tendo passado pelo Clube Desportivo do Marco. Vista da cidade do Porto e da ponte Luis I, do Jardim do Morro. ( Igor Martins / Global Imagens )

