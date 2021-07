Turismo: Primeiro semestre com quebras de 73% nas dormidas face a 2019

Turistas visitam a Caldeira Velha, Ilha de São Miguel, Açores © EDUARDO COSTA/LUSA

A entrada de Portugal na lista verde do Reino Unido tinha alimentado a expectativa de que o ano para o turismo fosse muito melhor que 2020. Contudo, Portugal esteve apenas três semanas nesta lista, tendo no início de junho "descido" para a lista amarela - onde permanece - o que significa que os britânicos ao regressar a casa oriundos de Portugal tinham de cumprir quarentena (regras para vacinados mudaram a 19 de julho). O primeiro semestre foi, assim, de quebras mesmo face a 2020, que contou com um arranque de ano forte.

Segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada nesta sexta-feira, 30 de julho, no primeiro semestre deste ano, registou-se uma diminuição de 21,3% das dormidas totais nas unidades nacionais de alojamento para turistas, refletindo uma subida de 23,7% nas dormidas dos residentes e uma queda de 50,8% dos não residentes. "Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas registaram uma diminuição de 73,4% (-42,3% nos residentes e -85,9% nos não residentes). Entre janeiro e junho de 2021 as dormidas de residentes representaram 62,3% do total, quota que contrasta com a verificada em 2020 (39,7% do total) e em 2019 (28,7% do total)", diz o gabinete de estatística.

Nos primeiros seis meses deste ano, as unidades de alojamento para turistas contaram com 3,5 milhões de hóspedes, menos 17,3% que no mesmo período do ano passado. Destes mais de 3,5 milhões de pessoas, mais de 2,6 milhões tinham residência em Portugal.

O INE indica ainda que de janeiro a junho, registaram-se aumentos nos mercados polaco (+29,0%), suíço (+11,9%) e belga (+3,3%), enquanto os restantes principais mercados registaram decréscimos.

Olhando apenas para os dados de junho, e segundo os números do gabinete de estatística, o alojamento turístico contou com 1,4 milhões de hóspedes e 3,4 milhões de dormidas, mais 186,9% e 230,1%, respetivamente e face a junho do ano passado. Contudo, quando comparado com junho de 2019, os hóspedes registaram um decréscimo de 50,1% e as dormidas diminuíram 52,6%.

Em junho, o mercado nacional contribuiu com 2,0 milhões de dormidas e os mercados externos com 1,4 milhões. O Algarve concentrou 34,1% das dormidas em junho, seguido pela Área Metropolitana de Lisboa (16,8%), pelo Norte (15,8%) e pelo Centro (12,6%).