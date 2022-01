Turismo: Proveitos totais disparam 56% até novembro mas continuam mais de 46% abaixo de 2019

Zonas isoladas e distantes das grande cidades são uma mais-valia para o futuro do turismo sustentável. © Igor Martins / Global Imagens

O turismo dá sinais de recuperação face ao primeiro ano de pandemia, mas está ainda muito longe do que era até 2019. Os dados finais de 2021 ainda não são conhecidos, mas o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta sexta-feira, 14 de janeiro, os dados finais de novembro, o que permite ficar com o retrato de 11 meses de atividade.

De janeiro a novembro, os principais indicadores registaram subidas homólogas, mas abaixo dos números pré-pandémicos. Nos 11 meses, as unidades de alojamento para turistas captaram mais de 13,4 milhões de hóspedes, o que representa uma subida de 34,4% face ao mesmo período de 2020. Mas longe dos números de 2019, quando, no acumulado dos 11 meses, o setor tinha contado com mais de 25,5 milhões de hóspedes.

Dos mais de 13,4 milhões de hóspedes registados em 2021, mais de metade - 7,9 milhões - eram residentes em Portugal.

Quanto às dormidas, entre janeiro e novembro, as unidades de alojamento contaram com 34,8 milhões, mais 40,4% que no mesmo período de 2020, mas comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 47,7%.