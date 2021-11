Turismo: Proveitos totais superam 1,6 mil milhões até setembro, metade do alcançado em 2019

Zonas isoladas e distantes das grande cidades são uma mais-valia para o futuro do turismo sustentável. © Igor Martins / Global Imagens

Os proveitos totais das unidades de alojamento para turistas superaram os 1,6 mil milhões de euros até setembro. Este valor está acima do montante total registado no ano de 2020, mas ainda assim, é metade do que foi registado no mesmo período ano de 2019.

De janeiro a setembro, e de acordo com os dados divulgados pelo INE nesta segunda-feira, 15 de novembro, os proveitos totais ascenderam a 1,6 mil milhões de euros, mais 33,3% que nos primeiros nove meses de 2020. E mais do que os proveitos totais gerados pelas unidades de alojamento no ano passado, quando foram obtidas receitas de 1,4 mil milhões de euros. Ainda assim, os 1,6 mil milhões de euros obtidos até ao final do terceiro trimestre de 2021 são cerca de metade do alcançado até setembro de 2019, quando o setor gerou mais de 3,4 mil milhões de euros em proveitos totais.

Os proveitos de aposento contribuíram com a fatia de leão para os proveitos totais. Ascenderam a 1,2 mil milhões de euros até ao final do terceiro trimestre, mais 35,3% que em igual período de 2020.