Turismo quer reforço de medidas de apoio ao setor e de controlo da pandemia

Nas últimas semanas, os números da pandemia em Portugal levaram a que o País subisse para a liderança da tabela de países com mais casos por milhão de habitantes. A Confederação do Turismo de Portugal (CTP), perante este cenário, pede ao governo de António Costo que reforce as medidas de controlo da pandemia e os apoios ao setor do turismo, um dos mais afetados pelo novo coronavírus.

"A situação das empresas do Turismo é muito preocupante e agrava-se todos os dias. Se não atuarmos com rapidez, não haverá empresas para salvar e serão destruídos milhares de postos de trabalho, mergulhando o país numa crise que ninguém deseja. Se não mantivermos a nossa oferta, não podemos garantir o regresso da procura", diz Francisco Calheiros, presidente da CTP, em comunicado.

A CTP pede assim um reforço dos apoios ao setor, que em 2019, direta e indiretamente contribuiu com 15% para o PIB português. Entre as medidas imediatas propostas, dizem em comunicado, estão:

- Continuação e reforço, em prazo e dotação, dos incentivos financeiros não reembolsáveis

- Reforço financeiro do programa Apoiar, em todas as suas rubricas, para apoiar as empresas do Turismo, independentemente da sua dimensão, com perdas continuadas na faturação

- Maior amplitude em número e diversificação das moratórias de crédito às empresas as quais devem vigorar até, pelo menos, ao final de 2021

- Continuação das medidas de apoio à manutenção do emprego até, pelo menos, ao final do ano de 2021, alargando o lay off simplificado a todas as empresas com perda de faturação e volume de negócios, independentemente de estarem ou não administrativamente encerradas, com o alargamento da isenção da taxa social única também às grandes empresas

- Aprovação de medidas que tenham em vista moratórias, ou suspensão de prazos, de cumprimento de obrigações fiscais e da segurança social, as quais devem ser destinadas a micro, pequenas, médias e grandes empresas

- Apelar à não discriminação das médias e grandes empresas, concedendo a todas elas a possibilidade de acederem aos apoios previstos e criados pelo Governo Português para fazer face à pandemia

- Criação, em definitivo e de forma atempada, de um quadro legal e de medidas que seja previsível, em tempo e âmbito, claro para todos os cidadãos e empresas, desburocratizado e eficiente. A atual dispersão de normas e de medidas, pela sua complexidade e falta de previsibilidade, não ajuda a quem está a viver situações dramáticas

- Criação de um plano de promoção turístico à escala global com vista à recuperação da perceção de segurança do destino turístico Portugal, que envolva entidades públicas e privadas e que atue juntos dos nossos principais mercados estratégicos.

Nas últimas horas, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu já a prorrogação do período de carência das linhas de crédito de apoio à economia até 30 de junho de 2022, para "evitar o incumprimento de milhares de empresas". A associação liderada por Ana Jacinto diz ainda que "estando o país em pleno confinamento e as nossas atividades económicas encerradas, torna-se da maior importância que a amortização dos empréstimos contraídos no decorrer de 2020 seja urgentemente prorrogada", refere a associação no seu boletim diário.

No entender da AHRESP, "o reembolso só deverá ser iniciado no verão do próximo ano (2022), momento em que se espera que a situação pandémica esteja mais controlada e haja um retomar da procura turística". "Só assim se poderá evitar o incumprimento de milhares de empresas", sustenta.