Turismo: Volume de negócios no Algarve caiu mais de 800 milhões em 2020

Fotografia: Algarvephotopress / Global Imagens

O Algarve é uma das regiões portuguesas em que o turismo tem mais peso para a economia local. Com a pandemia, e as medidas que foram aplicadas, o turismo foi uma das atividades mais penalizadas. Os números preliminares, divulgados esta terça-feira, 12 de janeiro, pela AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve - permitem começar a ter um retrato mais fiel dos efeitos da pandemia.

"O Algarve registou, em 2020, o pior ano turístico desde que há memória, quer em termos de taxas de ocupação, quer no respeitante a resultados económicos e empresariais", diz a associação em comunicado. Contas da AHETA indicam que o "volume de negócios caiu mais de 800 milhões de euros durante o ano, (-65,1%), resultante de quebras na procura dos principais mercados emissores externos, (-75,1%), enquanto o mercado interno, apesar do aumento de procura nos meses de verão, terminou o ano com menos 1,1 milhões de dormidas e 335 mil hóspedes, (-21,2%)".

Para se ter uma ideia, em 2019, e segundo o INE, as unidades de alojamento no Algarve contaram com mais de cinco milhões de hóspedes e quase 21 milhões de dormidas. Muitos dos turistas que visitaram a região eram estrangeiros, particularmente oriundos de mercados como Reino Unido e Alemanha. No ano passado, os números até outubro (últimos dados), o Algarve contou com cerca de 1,9 milhões de hóspedes, que foram responsáveis por quase 7,6 milhões de dormidas.

"A taxa de ocupação global média registada atingiu os 27,7% em 2020, o correspondente a 8,7 milhões de dormidas, o pior registo de sempre. Recorda-se que o Algarve, em 2019, teve uma ocupação média de 63,2%, ou seja, mais de 24 milhões de dormidas", diz a AHETA em comunicado.

O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, deslocando-se sobretudo para duas regiões do País: Algarve e Madeira. Além disso, tipicamente, são turistas que se mantém na mesma região - não se deslocando por vários pontos do País. "As dormidas totais baixaram 15,3 milhões (-63,6%), das quais 14,2 milhões de turistas estrangeiros (-75,1%), com especial destaque para o Reino Unido (-83,2%) que, neste período, registou uma descida de 6 milhões de dormidas e 1,1 milhões de hóspedes. Todos os mercados registaram baixas muito acentuadas", nota a associação.

"A Alemanha apresentou uma quebra de 68,8%, correspondendo a menos 1,65 milhões de dormidas e 270 mil hóspedes, enquanto a Holanda desceu 54,7% (0,8 milhões de dormidas e 102 mil hóspedes) e a Irlanda baixou 90%, ou seja, menos 1,3 milhões de dormidas e 227 mil hóspedes, para citar apenas os mercados externos mais importantes", acrescenta.

A economia algarvia tem uma forte dependência do turismo. Além dos bens e serviços que existem para acolher diretamente os turistas - como unidades de alojamento, restaurantes e pequeno comércio - há outro conjunto de bens e serviços, como produtos alimentares típicos da região, que também dependente muito dos viajantes. "Estima-se que os bens transacionáveis gerados pelo turismo do Algarve tenham diminuído, este ano, mais de 5 mil milhões de euros. Acresce que a rubrica viagens e turismo do Banco de Portugal (BdP) apresenta, em 2020, uma redução da ordem dos 10 mil milhões de euros de bens transacionáveis", diz a AHETA.

Brexit

No final de 2020, a União Europeia e o Reino Unido alcançaram um acordo para o brexit. Em entrevista ao Dinheiro Vivo e TSF, Francisco Calheiros, presidente da Confederação de Turismo de Portugal, admitiu que: "é evidente que me preocupa o que venha a acontecer. Ainda não sabemos como vai ser no futuro. Há uma série de condicionantes que estão a ser definidas. Há muitas coisas para as quais ainda há moratórias, chamamos assim se o termo pode ser empregue. Estou a pensar por exemplo na questão dos passaportes que não são necessários até outubro. Mas depois vamos ter de essa questão mas também a das taxas, vistos ... e isso complica".

O responsável não esconde que "é fundamental que haja facilidade de se poder entrar" em Portugal. Além disso, alertou, "não é pacífico que não vá haver uma recessão também maior no Reino Unido por causa do brexit. Se isso acontecer, é menos rendimento disponível, é menos rendimento para tirar férias".