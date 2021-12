TV por subscrição cresce 3,2% em um ano

© Rita Chantre / Global Imagens

O número de assinantes de serviços de televisão por subscrição ascendia a 4,3 milhões no final de setembro, o que representa um crescimento de 3,2% nos consumidores de pay tv nos últimos 12 meses, anunciou esta terça-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

A Anacom divulgou hoje dados sobre a televisão paga no terceiro trimestre do ano. Em termos homólogos, ou seja face ao terceiro trimestre de 2020, este segmento do mercado registou "o crescimento percentual mais baixo desde o final de 2017".

"No terceiro trimestre de 2021, 94,9% das famílias dispunham do serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição (TVS), mais 4,5 pontos percentuais do que no trimestre homólogo do ano anterior. O crescimento verificado resultou, não apenas do crescimento do número de acessos, mas também do efeito estatístico da diminuição do número de agregados domésticos privados (-1,9%)", lê-se na nota do regulador.

O crescimento do número de subscritores de pay tv deve-se "às ofertas suportadas em fibra ótica, que registaram mais 295 mil assinantes face ao mesmo trimestre de 2020 (+14%), atingindo 2,4 milhões de assinantes". O incremento verificado ficou a dever-se à captação de novos clientes e à transferência para a fibra ótica de subscritores que tinham serviços de televisão suportados por outro tipo de redes

No final do terceiro trimestre de 2021, a fibra ótica representava 55,7% do total de assinantes, seguindo-se a TV por cabo (29,7%), a TV via satélite, ou DTH, (9,6%) e o ADSL (5%). A fibra ótica é a principal forma de acesso a este serviço, desde 2018, segundo a Anacom.

Observando o peso dos operadores de televisão neste segmento do mercado das telecomunicações, a Altice (através da Meo) continua a liderar. A quota da Meo ascendia a 40,6% nos serviços de pay tv. Segue-se a NOS (38%), a Vodafone (18%) e a Nowo (3,3%).

No segmento residencial, a NOS é que lidera com uma quota de 39,1%, seguindo-se a Meo (39,0%), a Vodafone (18,3%) e a Nowo(3,6%).