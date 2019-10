TVI ‘dribla’ RTP e assegura transmissão da Taça de Portugal

A TVI fechou um acordo com a Federação Portuguesa de Futebol para a transmissão da Taça de Portugal e da Supertaça Cândido de Oliveira para as próximas duas épocas. As competições eram até aqui transmitidas pela RTP, que perde assim as únicas provas de competições de clubes que transmitia.

A estação de Queluz vai transmitir em sinal aberto 22 jogos da Taça de Portugal entre as épocas 2020/2021 e 2021/2022. A estação televisiva irá transmitir dois encontros da 3.ª, 4.ª, 5.ª (oitavos de final) e 6.ª (quartos de final) eliminatória, além de mais duas partidas nas meias-finais e a final. Provas que se juntam à transmissão da Liga dos Campeões, depois da renovação em julho do acordo com a Eleven Sports por mais dois anos.

O acordo entre a TVI e a FPF prevê ainda a transmissão da Supertaça Cândido de Oliveira em 2021 e 2022.

“Este acordo com a FPF reforça a forte aposta da TVI no desporto-rei em Portugal. Com duas épocas da Taça de Portugal e duas da Liga dos Campeões, somos a televisão generalista do futebol entre clubes”, afirma Luís Cabral, CEO da Media Capital, citado em comunicado conjunto.