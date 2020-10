TVI. “Não estavam reunidas as condições” para cumprir acordo com SportTV

A TVI já reagiu às notícias que davam conta que a Sport TV avançou com um processo onde pede 7 milhões, devido aos direitos de transmissão dos jogos no Euro 2020, adiado por causa da pandemia. Como os jogos não se realizaram entendeu a estação de Queluz que “não estavam reunidas as condições para que fosse cumprido o Memorando de Entendimento”.

“Em janeiro de 2020, a TVI estabeleceu um Memorando de Entendimento com a Sport TV para os direitos de transmissão dos jogos do “UEFA EURO 2020”. O contexto, como é do conhecimento geral, alterou-se de forma significativa por causa da pandemia de Covid-19 e o evento desportivo em questão acabou por não se concretizar”, reage fonte oficial da TVI, em resposta ao Dinheiro Vivo.

“Tendo em conta esta alteração anormal das circunstâncias e uma vez que os jogos não seriam realizados nem transmitidos dentro do período previsto, ou seja, no ano de 2020, entendeu a TVI que não estavam reunidas as condições para que fosse cumprido o Memorando de Entendimento”, diz a mesma fonte.

“Existindo um processo contencioso, a TVI apresentará os seus argumentos em sede própria e no momento oportuno”, resume.

Esta sexta-feira o Tribuna Expresso avançou que a Sport TV tinha avançado com uma ação contra a TVI, exigindo o pagamento de sete milhões de euros, devido ao campeonato europeu de futebol Euro 2020.

O valor do acordo entre Sport TV e a TVI não foi divulgado quando, em fevereiro, as empresas anunciaram ter chegado a acordo no que toca à transmissão dos jogos da Seleção Nacional na estação de Queluz, e não, como em competições anteriores na RTP1.

O acordo, fechado numa altura pré-pandemia e em que a estação começava a desenhar a sua estratégia de conteúdos para a reconquista da liderança de audiências à SIC, dava à estação o direito exclusivo de transmitir em sinal aberto um total de 22 jogos, um por cada dia da competição, incluindo o jogo de abertura a 12 de junho e a final marcada para o dia 12 de julho.

Além de todos os jogos que Portugal iria disputar, a TVI tinha adquirido ainda mais nove jogos da fase de grupos, quatro jogos dos oitavos de final, dois jogos dos quartos-de-final e as duas meias-finais, bem como as duas partidas que abrem e fecham o Campeonato Europeu. A estação tinha assegurado também a compra de resumos alargados para o seu canal de informação no cabo, “permitindo à TVI24 oferecer programas dedicados com uma hora de imagens diárias dos principais momentos em cada partida de todo torneio.”

O acordo, anunciado depois de a TVI ter renovado os direitos para a Liga dos Campeões com a Eleven Sports, era visto como um “momento de viragem” para o canal.

“O Euro 2020 é o momento de viragem da TVI, é um fator de agregação nacional, que toca a todos os portugueses”, afirmava Nuno Santos, na época diretor de programas da estação, apostando por isso em trabalhar um conteúdo “transversal à oferta de programação da TVI, envolvendo todos os rostos e todos os programas”.